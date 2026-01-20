中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，台灣時間1月20日上午2時起，新一波地球磁場擾動明顯增強，並持續影響約36小時，且預期短暫達到劇烈（G5）等級，目前已發布「太空天氣警示訊息」，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
警告36小時 地磁擾動將達劇烈等級
氣象署太空天氣作業辦公室指出，受到太陽表面活躍區（AR4341）在1月19日發生「X1.9級長延時太陽閃焰」，並伴隨顯著的日冕物質拋射事件（CME），1月20日凌晨通過近地太空環境。
日冕物質拋射造成行星際空間中的「太陽風風速」及「密度」明顯增加，預估地磁擾動將明顯增強並持續36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。
地磁擾動影響方面，太空天氣作業辦公室說明，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，「極光活動最低可發生在磁緯40度的地區」。電力系統部分的保護裝置可能出現假警報，需要進行電壓修正，人造衛星部份裝置可能有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
地球磁暴有什麼影響 極光準備爆發
氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明說明，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。
資料來源：中央氣象署太空天氣作業辦公室
