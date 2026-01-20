我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年5月，輸液大廠永豐化學工業公司因嚴重違反PIC/S GMP規範不得製造，引發國內生理食鹽水短缺風暴，為強化缺藥預警與應變機制，避免斷藥情形再次發生，行政院會去年12月通過「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案，送立法院審議，立法院社會福利及衛生環境委員會於本（1）月19日，完成「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案審查，並順利送出委員會。根據衛福部書面報告，此次修法重點包含掌握必要藥品供應情形、強化穩定藥品供應措施、完善專案核准藥品規範，並配合相關修法增訂違反罰則，以及完備藥害救濟制度。立法院衛環委員會審查相關修法草案，衛環委員會排審召委、民進黨立委劉建國表示，提案修正《藥事法》，修法強化對缺藥的「預警」與「應變」兩大機制；《藥害救濟法》將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，納入藥害救濟的適用範圍，保障民眾權益。此次修法即是針對制度缺口補強，確保民眾用藥安全，但有立委也質疑，若修法強調藥廠供貨通報義務，是否讓個別廠商因責任加重，而降低供應台灣市場藥品意願？衛福部次長林靜儀則回應說明，政府已提出「國家藥物韌性整備計畫」，就是為防缺藥事件重演。針對少數必要藥品，健保署已推動最低價格的「地板價」保障，藥價不會往下降，甚至可能往上調，以確保供應韌性。劉建國表示，雙法草案凝聚委員會共識，感謝委員會同仁的支持，順利審查完畢，送出委員會。