我是廣告 請繼續往下閱讀

▲初孟軒（如圖）在學生時期曾被戴綠帽，親眼目睹學長騎著摩托車載著女友上學。（圖／東森綜合台提供）

何妤玟3歲被送寄養家庭！人生陰影面逼哭眾

初孟軒遭強行剃髮！談戀愛又被戴綠帽哭慘

▲王少偉（如圖）曾因投資麵包咖啡店險遭黑道索命。（圖／東森綜合台提供）

吳姍儒、派翠克及薔薔主持的《小姐不熙娣》最新一集，邀請何妤玟、關韶文、賴雅妍、初孟軒等談論比戲劇還荒謬的人生故事，何妤玟披露童年傷痛往事，當時年僅3、4歲被送往姨媽家寄養，回憶道不敢哭著找媽媽，且1年半後因姨媽離婚，又被送回親生媽媽身邊，心碎喊道：「就像被當皮球般來回拋接！」這段經歷讓何妤玟長期受失眠與孤單感困擾，如今成年後，選擇理解媽媽，認為那是當時環境下能做的最好決定。節目中，何妤玟分享道童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口，回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，年僅3、4歲的她，被送往姨媽家寄養，從小被迫進入全英文、陌生環境，使其沒有得到足夠的溫暖與關注。何妤玟心碎表示，當時自己年幼不敢哭著找媽媽，且1年半後因姨媽離婚，又被送回媽媽身邊，「就像被當成皮球般來回拋接⋯⋯」這段經歷讓何妤玟長期受失眠與孤單感困擾，一度身心俱疲，如今她選擇理解母親，認為那是她當下能做的最好決定。另外，初孟軒則在感情上慘痛碰壁，透露高中就讀體育班時，校內嚴格執行「禁愛令」，一旦談戀愛就得接受剃光頭的懲處，但他當時情竇初開，愛上武術隊女同學，在教練清查戀愛名單時，初孟軒選擇像個男子漢主動坦承，當場遭到強行剃髮，備受眾人驚呼。原本以為是為愛犧牲，怎料劇情急轉直下，初孟軒隔天竟親眼目睹學長騎著摩托車載著女友上學，讓他瞬間崩潰，吳姍儒忍不住吐槽：「難道你剃頭後變得很醜嗎？」初孟軒苦笑補刀，其實自己早已被劈腿，這段回憶簡直是「不僅被剃頭還被戴綠帽」的雙重打擊。王少偉則分享，曾因投資麵包咖啡店險遭黑道索命，他回憶道，當時某位股東頻繁以資金周轉為由借錢，直到一名貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，讓身為負責人的王少偉，嚇到天天提心吊膽，深怕被討債。