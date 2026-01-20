肯德基近期因為蛋撻改版成「酥皮」的宣傳策略而引發兩極看法，而且改版之後蛋撻單點價格也從47元變成49元。此外，肯德基今（20）日同步調整部分套餐與餐點價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調 1.7 元。肯德基官方表示，單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。根據肯德基官網最新資料顯示，1月20日新菜單上包含蛋撻一共有30種品項有做出價格調整。
肯德基1月20日起最新菜單品項價格總整理
🟡個人餐配餐
◾ XL全明星餐115元漲至118元 漲幅+2.6%
◾ A經典餐55元漲至56元 漲幅+1.8%
◾ C雙享餐80元漲至82元 漲幅+2.5%
🟡點心類
◾ 青花椒薯條60元漲至62元 漲幅+3.3%
◾ 點心盒（上校雞塊＋香酥脆薯小）65元漲至67元 漲幅+3.1%
◾ 香酥脆薯(中)50元漲至52元 漲幅+4.0%
◾ 香酥脆薯(小)40元漲至41元 漲幅+2.5%
◾ 香酥脆薯(大)66元漲至69元 漲幅+4.5%
◾ 超蝦點心拼盤175元漲至182元 漲幅+4.0%
◾ 分享拼盤255元漲至268元 漲幅+5.1%
◾ 原味蛋撻-超極酥：改版前47元漲至49元 漲幅+4.3%
◾ 蛋撻6入禮盒：改版前247元漲至257元 漲幅+4.0%
🟡飲品單點
◾ 冰義式咖啡69元漲至71元 漲幅+2.9%
◾ 熱義式咖啡(小)36元漲至37元 漲幅+2.8%
◾ 熱義式咖啡(大)49元漲至51元 漲幅+4.1%
🟡早餐類套餐
◾ 花生吮指嫩雞漢堡套餐84元漲至85元 漲幅+1.2%
◾ 花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐84元漲至86元 漲幅+2.4%
◾ 吮指嫩雞蛋堡套餐75元漲至76元 漲幅+1.3%
◾ 花生起司蛋堡套餐49元漲至50元 漲幅+2.0%
◾ 吮指嫩雞燒餅套餐75元漲至77元 漲幅+2.7%
◾ 總匯歐姆蛋燒餅套餐69元漲至71元 漲幅+2.9%
◾ 紅藜燕麥嫩雞粥套餐65元漲至67元 漲幅+3.1%
◾ 花生好事雙堡餐 119元漲至122元 漲幅+2.5%
◾ 雙雞特享雙人餐 138元漲至141元 漲幅+2.2%
🟡早餐單點品項
◾ 花生肉鬆嫩雞蛋堡65元漲至67元 漲幅+3.1%
◾ 花生起司蛋堡35元漲至36元 漲幅+2.9%
◾ 吮指嫩雞燒餅56元漲至58元 漲幅+3.6%
◾ 總匯歐姆蛋燒餅50元漲至52元 漲幅+4.0%
◾ 紅藜燕麥嫩雞粥46元漲至48元 漲幅+4.3%
◾ 薯餅25元漲至26元 漲幅+4.0%
