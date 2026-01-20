我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國訓中心為迎接國家隊進駐，全面升級訓練與恢復環境，包含專屬重訓室、智慧投球機、高壓氧設備與客製化餐食，規格不輸職業球團。（圖／記者葉政勳攝）

▲國訓中心執行長龔榮堂以棒球人背景出發，從場地、器材到細節動線全面優化，讓中華隊選手感受到如同母隊般的專業照顧，成為本屆集訓後勤升級的關鍵推手。（圖／國訓中心提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊正式啟動備戰腳步，中華隊目前正在高雄左營國家運動訓練中心展開第一階段集訓。為迎接國家隊進駐，國訓中心早已做好萬全準備，不僅提供符合職業等級的訓練場地，包含專屬重訓室、智慧投球機、高壓氧恢復設備與客製化餐食等完整後勤支援，也讓選手一進駐就感受到「超高規格」，而這一切的改變，除了運動部大力支持外，國訓中心執行長龔榮堂正是棒球人出身。龔榮堂不僅是我國優秀棒球國手，更擁有豐富的執教經驗，曾帶過中華成棒隊。這種「內行人治國訓」的最大優勢，在於大幅降低了溝通成本。過往可能需要球員或教練團反應後行政端才被動調整，如今在龔榮堂的坐鎮下，許多職業選手在意的「眉角」，從休息室的動線到訓練器材的細節，都獲得極大好評。讓台灣英雄們自從進駐的那一刻起，就能感受到如同在母隊般的專業照顧，消除了適應期的摩擦。為了迎接這批頂級戰力，國訓中心進行了3大面向的升級。首先是職業級草皮養護， 運動員最珍貴的資產就是身體，為了適應高強度的守備訓練並避免受傷，國訓中心的草皮平整度與養護標準已完全比照職業球場規格。其次引進頂規重訓器材， 職業球員的訓練流派多元，涵蓋美式與日式風格。國訓中心引進了與職棒球團同等級的設備，確保選手的肌力強化菜單不會因為器材不足而打折。另外，提供客製化健康飲食，針對高強度訓練後的營養回補，伙食不再是「大鍋飯」，而是兼顧美味與運動科學的專屬菜單。這場後勤升級的背後，剛升格的「運動部」也扮演了關鍵角色。從經費調度到跨部會協調，運動部站在第一線排除行政障礙。從2024年世界棒球12強賽奪冠，一直到今年的經典賽，看到了政府在後勤支援思維上的轉變，不再只是「提供場地」，而是「提供符合職業要求的環境」。一場球賽的勝利，往往取決於場下的準備。有了龔榮堂這位懂行的執行長操盤，加上運動部的全力挹注，中華隊這次擁有的不只是強大的選手陣容，更有一支史上最強的後勤團隊作為後盾，全力助攻球隊前進邁阿密力拚冠軍。