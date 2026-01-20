我是廣告 請繼續往下閱讀

Youtube頻道有30萬人訂閱的網紅孫生，因涉嫌性侵、猥褻3名女子，又把私密片傳給別人看，遭到台北地檢署起訴；檢方偵查期間對他限制出境到今年1月底，因期限將屆，台北地院裁定延長限制出境8個月，理由是本案涉及重罪有逃亡的動機，案發前孫生頻繁出國、可能具有國外生活的能力。北檢去年（2025）5月28日搜索約談孫生，隔天諭令60萬元交保並限制出境、出海8個月，9月25日偵結起訴，孫生涉犯《刑法》強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、無故播送他人性影像罪以及《個人資料保護法》非法利用個人特種資料罪。北院衡量孫生的犯罪嫌疑重大，其中包含最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，法定刑非輕；孫生在本案偵查前出入境頻率很高，以他的職業型態，也不無可能具有在外國謀生的能力，這都很難確保孫生一發現官司越打對自己越不利的時候就潛逃不歸，會導致日後審判、執行都受到影響，所以有相當理由認定孫生有逃亡之虞。孫生之前遭檢方限制出境到今年1月28日止，因此北院裁定從1月29日起限制出境、出海8個月。