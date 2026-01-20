我是廣告 請繼續往下閱讀

知名造型師李明川近日在社群平台分享一張私人聚餐合照，畫面曝光後立刻在網路掀起討論，照片中出現多位台灣演藝圈重量級人物，從資深主持人到天后級歌手齊聚一堂，被網友形容為「含金量超高的一餐」，尤其久違未現身的77歲張小燕在照片中，引起粉絲、觀眾熱議，另外張清芳的兒子也在這群天后群當中，也意外成為亮點。名設計師李明川近日曬出一張大合照，裡面不乏張清芳、利菁等知名天后級藝人，其中最受矚目的莫過於現年77歲的「綜藝教母」張小燕，她近年淡出演藝圈，行蹤相當低調，這次難得在私人聚會中入鏡，只見她面露燦爛笑容，精神狀態相當不錯，讓不少粉絲放下心中擔憂，直呼：「看到她這樣就安心了！」也再度勾起外界對她昔日主持風采的回憶。除了張小燕外，當天聚會陣容同樣星光熠熠，包含歌壇天后張清芳、葉璦菱、李翊君，以及主持人方芳芳、利菁等人，橫跨不同世代與領域的組合，多年交情的私下相聚，也讓外界驚呼：「含金量超高！」值得一提的是，合照中站在利菁身旁的一名高挑年輕男子，意外成為討論焦點，不少網友好奇他的真實身分，紛紛留言詢問，對此李明川親自出面解答，證實該名男子正是張清芳的兒子，消息一出，網友直呼：「基因太強」、「完全星二代氣場」，也讓這場聚會多了一層話題性。照片曝光後，留言區湧入大量網友回應，除了關心張小燕的近況，也不忘稱讚李明川在圈內的好人緣，直言能與多位天后、前輩私下聚會並非易事，有人笑稱「這桌根本是半個演藝圈」、「能坐在這裡吃飯太幸福」，也再次證明李明川長年深耕時尚與演藝圈，累積的深厚人脈依舊穩固。