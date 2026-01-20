我是廣告 請繼續往下閱讀

曬吃飯影片報平安 幽默回應粉絲關心

請粉絲體諒 承諾只是短暫離開

韓籍啦啦隊成員邊荷律近日傳出暫時離開台灣的消息，引發不少球迷關心，她日前接連經歷父親驟逝、母親身體不適等重大變故，身心承受極大壓力，讓許多支持者相當不捨。面對外界的關心與詢問，她選擇親自透過社群平台向粉絲說明近況，也希望大家能放心。邊荷律於Threads發文，分享自己用餐的影片，並特別強調「有好好吃飯」，搭配輕鬆表情符號向粉絲報平安。她坦言，看見大家的擔心與留言，內心充滿感謝，因此才希望透過這樣的方式，讓外界知道自己的生活作息仍在正軌中，也請大家不用過度擔心她的身體狀況。雖然日常生活並未失序，但邊荷律也誠實面對自己的情緒狀態。她直言，心理上的傷口並非短時間內能夠平復，因此需要一些獨處與沉澱的空間。她在貼文中寫下，自己「還需要一點時間再多難過一下」，也因此決定暫時回到韓國，陪伴家人，同時整理內心的情緒。談到暫別台灣的決定，邊荷律特別向支持她的球迷喊話，希望大家能理解她此刻的選擇，她溫柔表示，就算有人會想念她，也請再忍耐一下，這段離開並非告別，而是必要的充電，她的語氣雖然帶著不捨，卻也展現出對未來的期待與堅定。在貼文最後，邊荷律也給了粉絲一顆定心丸，強調這次回韓國的時間不會太久，她承諾等情緒整理好、重新充滿能量後，將在2月回到台灣，並以「更明亮的邊荷律」與大家再見，這番真誠告白，也讓不少粉絲留言替她加油，期待她帶著更好的狀態回歸舞台。