就是明天！極限攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）將於 24 日上午 9 點徒手挑戰台北 101。這項挑戰不僅由 Netflix 全球直播，更在賈永婕親筆信曝光後引發熱議。究竟這位奧斯卡紀錄片主角為何苦等 13 年才圓夢？101 點頭放行的關鍵內幕又是什麼？本篇懶人包為您整理直播連結、難度解析與信義區交管資訊，帶您一文掌握這場世紀挑戰。
艾力克斯霍諾德是誰？大腦結構異於常人的傳奇
若在Google搜尋艾力克斯霍諾德是誰，最震撼的關鍵字絕對是「Free Solo」（徒手獨攀）。這位40歲美國攀岩家最知名的壯舉，是在2017年徒手爬上優勝美地國家公園3000英尺（約914.4公尺）高的「酋長岩」，該過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，更一舉奪下奧斯卡最佳紀錄片獎。
霍諾德並非單純大膽，醫學檢測曾發現他的大腦「杏仁核」對恐懼幾乎沒有反應，這讓他能在常人會嚇破膽的高壓下保持極致冷靜。這次挑戰台北101（含尖頂 509.2 公尺高），不僅是他個人的夢想，也是繼「法國蜘蛛人」後，台北101再度迎來國際級攀爬挑戰，且難度更甚以往。
為什麼選台北101？苦等13年的終極夢想
對於極限運動員而言，台北101不僅是世界高樓，更是獨一無二的「夢幻標的」。霍諾德透露，台北101外牆特殊的「斗形」設計（宛如層層堆疊的竹節），每一節都帶有外傾角度，加上巨大的垂直高度，在攀爬技術上極具挑戰性與美感。
事實上，霍諾德早在13年前（2013年）就曾來台北場勘並且申請挑戰，當時甚至國家地理頻道也有意轉播，但當年因安全疑慮及相關協調未果，計畫只能遺憾告吹。沒想到時隔多年，這個夢想終於成真。
賈永婕為何放行？一封「親筆信」成關鍵
大眾最好奇的，莫過於向來重視安全的台北101，這次為何願意批准如此高風險的活動？其中的關鍵人物正是賈永婕 101 董事長。賈永婕透露，她收到了一封霍諾德的親筆信，信中霍諾德並沒有展現狂妄的自信，而是誠懇地提到自己擁有一對雙胞胎女兒、家庭生活美滿。
霍諾德在信中強調，自己絕對不是來「玩命」的，這是一場經過精密計算、長期訓練的專業挑戰，他比任何人都重視安全與活著回家，這才讓賈永婕同意，並協調各單位促成這樁美事。
攀爬101難度在哪？無休息點的「垂直馬拉松」
很多人以為建築物有稜有角比岩壁好爬，但事實上攀爬101難度在於「重複性極高」導致的肌肉疲勞。霍諾德分析，因建築結構單一，他必須重複無數次相同的上攀動作，且不像天然岩壁有突出的平台可供短暫休息。
這對他來說，更像是一場無法停歇的「垂直馬拉松」，且必須克服外牆向外傾斜的重力考驗。加上這次是配合節目直播，他必須將時間壓縮在2小時內完成，速度與耐力的雙重夾擊，稍有不慎就可能發生危險。
要去現場看嗎？信義區交管、YouBike暫停資訊
想去現場見證歷史的民眾請注意！為確保活動安全，挑戰當天周邊將實施交通管制，建議多利用大眾運輸工具。
● 行人與車輛管制時間：1月24日（六）07:00 - 11:00。
● 管制路段：松智路（松廉路至信義路段）東側人行道封閉；西側人行道封閉至101辦公大樓大門前。信義路信義廣場旁人行道亦封閉。
● YouBike暫停服務：即日起至24日，管制區域內的站點於每日09:00-13:00暫停營運。
● 公車改道：包括28路、46路、66路、藍5、市民小巴7、基隆路幹線等路線，將於活動期間改道行駛。
● 台北101營運：商場（11:00起）與觀景台（10:00起）維持正常營業時間，不受影響。
Netflix直播時間、線上看懶人包
這場挑戰將透過 Netflix直播 放送到全世界。如果您無法親臨信義區現場，請務必鎖定線上轉播，見證人類挑戰體能極限的歷史瞬間。
● 活動日期：2026年1月24日（週六）
● 直播時間：徒手攀登101時間為上午 09:00 開始
● 收看平台：Netflix（全球獨家直播，節目名稱《赤手獨攀台北101：直播》）
● 直播連結：https://www.netflix.com/title/81987107（需加入會員）
● 預計時長：約2小時（視挑戰進度而定）
同場加映：沒訂閱 Netflix 怎麼辦？ 除了鎖定本站週六早上的即時更新，據悉當天信義區部分大螢幕也將有驚喜轉播。想知道最完整的「免費看攻略」與「高空天氣避險指南」？請鎖定《NOWNEWS》週六清晨 08:00 的最新報導！
