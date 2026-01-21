我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許聖梅爆料演藝圈女神級人物當小三，正宮已經提告。（圖／翻攝自YouTube 命運好好玩）

資深媒體人許聖梅日前在節目《命運好好玩》中語出驚人，拋出演藝圈2026年的震撼彈，她直言有一名形象良好，外界眼中的女神級人物，私下捲入小三爭議，和公司老闆搞不倫，元配已經採取法律行動，除此之外還有一名歌王級人物的婚姻早已亮紅燈。許聖梅在《命運好好玩》中吐露2026年恐怕是一波未平一波又起，她爆出兩項「未爆彈」，其中一個是演藝圈中的女神級人物，竟捲入小三爭議，和公司老闆搞外遇，而元配也知道這件事，目前已經採取法律行動。除此之外，還有另外一位歌王的婚姻亮紅燈，雖然對外都說沒那麼嚴重，但看起來女生覺得長期對歌王的付出，沒有獲得相對的回應。許聖梅說，「會不會他們的婚姻，到2026年出現一些新的狀況不知道，總之2026年醜聞，不倫戀，或者婚姻的問題還滿多的。」