▲去年夜衝合歡山造成10人喪生，其中以大學生居多，更有2件是未成年高中生無照自撞。（圖／南投縣警局提供，2026.01.21）

▲許多年輕人夜衝合歡山，卻因精神不濟造成死亡車禍，命喪南投山嶺。（圖／南投縣警局提供，2026.01.21）

強烈大陸冷氣團南下，北部與東部地區天氣轉為濕冷，追雪族正密切觀察，省道公路最高海拔的合歡山，這兩天是否會下雪！南投縣警察局交通隊統計，去年前往合歡山沿線疲勞駕駛發生的死亡交通事故有9件，造成10人喪生，且全部是外地觀光遊客，其中以大學生居多，更有2件是未成年高中生無照自撞。機車環島、登玉山、泳渡日月潭合稱台灣人必做三件事，南投縣合歡山武嶺為本島省道公路最高海拔路段，受新冠疫情期間往山上跑的風潮影響，越來越多人組團夜衝合歡山觀星、觀日出，卻忽略疲勞駕駛危險性。南投警方統計顯示，去年前往合歡山沿線（臺14線至臺14甲線），上下山因打瞌睡、精神不濟發生死亡交通事故高達9件、10人，且肇事者全是外地觀光遊客，以大專院校年輕族群居多，其中有2件是17歲學生無照駕駛自撞死亡。南投縣警局指出，部分青年學子習慣深夜「夜衝武嶺」，但令人擔心的是，許多大學生尚未考取駕照，就揪團夜衝合歡山武嶺觀日出，卻在返程因疲勞駕駛或路況不熟發生車禍。研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態，會導致反應遲鈍、判斷力下降，若整夜未睡，車禍風險可能增加15倍，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下，警方呼籲，切勿為了短暫的美景而賭上生命，應在充分休息、養足精神的狀態下進行，白天的武嶺同樣壯麗動人。