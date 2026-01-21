我是廣告 請繼續往下閱讀

🌟葦萱「不要再裝出聽不見的表情好不好？」

▲▼小S（上圖左）模仿葦萱（下圖）「聽不到的表情。」（圖／翻攝自我愛貓大YouTube、葦萱IG）

🌟沈玉琳「我壓到咖哩便當了」

▲沈玉琳（右）到潘若迪（中）作客時不小心挫賽，狡辯坐到咖哩飯。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

🌟潘若迪「跟保母泡澡」

🌟Melody「S～well～妳知道的」

▲Melody（如圖）的外國口音讓小S直呼「快受不了！」2人互動超爆笑。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

🌟趙正平「老男人就割眼睛」

▲趙正平（左）縫製雙眼皮被大開玩笑，小S直嗆：「老男人就割眼睛啊！」（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

懷念2016年！台灣電視節目《康熙來了》於當年1月14日播出最後一集，至今停播10年，不少經典場面至今仍為人津津樂道，像是葦萱「裝出聽不見的表情」、沈玉琳「壓到咖哩便當了」、潘若迪「跟保母泡澡」等等，不禁讓人懷年起那些有《康熙》作伴、共度歡笑淚水的時光，就讓《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一同重溫這些美好吧！小S曾於「網路人氣美女來卸妝」集數中，大虧當場來賓葦萱，「葦萱妳不要再裝出聽不見的表情好不好？」隨後模仿對方駝背、放空神情，成為《康熙來了》的代表性迷因之一。葦萱當時以模特兒身分入行，留著一頭俏麗長髮，完全素顏、戴著眼鏡登上《康熙來了》，加上近視太放鬆，「就不小心放空了」，沒想到會被小S點名，當下自己也害羞不已。葦萱目前在金融業任職，一待就是五年，中間也曾挑戰國產品牌分析、廣告投放與電商平台PM等工作，自認一直很喜歡挑戰不同領域，也相當享受現今穩定又充實的生活節奏。沈玉琳與潘若迪私下交情很好，兩人每每登上《康熙來了》都笑料百出，而在「年終總結大會」這集中，沈玉琳與潘若迪互相爆料對方糗事，潘若迪分享某次沈玉琳到他家作客時，在沙發上放屁卻不小心「挫屎！」沈玉琳起身被潘若迪發現「褲子黃黃的」，沈玉琳竟稱：「我坐到咖哩便當啦！」潘若迪激動質問：「那怎麼還有血絲，你是痔瘡破掉嗎？」對此，沈玉琳則解釋自己是坐到「紅咖哩」，在場所有人聽完後全笑翻。不只如此，沈玉琳更反咬潘若迪，在節目中爆料對方為幼女請來65歲保母照顧，沒想到2人都喜歡唱黃梅調，「久了就唱出感情來了」，更在保母替愛女洗澡時，潘若迪脫口「還是我也一起泡澡。」沈玉琳一番言論，後座力極大，讓潘若迪的岳父、岳母都信了，潘若迪當場氣到頻頻崩潰，笑歪眾人。Melody（殷悅）曾上《康熙來了》分享國外留學經驗，從小在美國唸書的她，當時講中文的腔調很重，常被小S調侃、模仿，「S～well～妳知道的」、「妳的髮尾沒有怎麼樣，不需要再拉她」、「她叫我刷馬桶欸～康永哥」，Melody渾身是戲、直率又不做作，成為觀眾喜愛收看節目一大關鍵。資深藝人趙正平直率又毒舌，在《康熙來了》時常槓上小S，最經典的「呱呱事件」為人知曉，被小S調侃下顎大得像蟾蜍、稱其下巴為「胖胖巴」，另得名呱呱哥，趙正平不滿，回嘴蔡康永「以後就叫你蟾蜍康」，火花四射。另外，趙正平也曾縫製雙眼皮被大開玩笑，一集「嚴選夏日創意冰品推薦」中，趙正平與陳慕挖取冰品「眼睛」部分，卻引來差別待遇，小S直嗆趙正平：「老男人就割眼睛啊！」下秒他臉色垮掉，作勢掐脖小S，場面至今爆笑。