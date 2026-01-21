我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳柳（如圖）傳出不續約味全龍。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

柳柳不待味全龍？球團首發聲：尊重她的安排

「柳柳一直在工作上非常認真，不論是啦啦隊應援方面、個人的工作，總是認真與積極度高的態度來與廠商合作，各方工作量不小，球團尊重柳柳的規劃與安排。」後續動向依球團公告為主。

「大家都有友人接送的交友狀況，不太需要過度解讀，球團也確實都是不過度干涉的立場。」另外，《NOWNEWS今日新聞》也求證柳柳本人，直至截稿前尚未收到回覆。

▲柳柳（如圖）受男性友人接送被拍到傳出緋聞。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

中職球團味全龍啦啦隊成員柳柳（柳昕妤）今（21）日傳出不續約、將赴韓國發展，以及曖昧BMW男子等傳言，引發粉絲關切，稍早《NOWNEWS今日新聞》求證味全龍，對方回應：，另外柳柳的交友狀況，球團也表示外界不需過度解讀，柳柳今被爆約滿出走味全龍，且有意朝韓國發展事業，當中沒能續約的原因引發揣測，疑似她因在外碎嘴，消息傳回球團，導致雙方關係生變，稍早味全龍回應此事，至於柳柳本月12日被拍到與一名男子約會3小時，並乘坐對方開的BMW，互動舉止親密，疑似已經展開戀情，味全龍對此表示，柳柳於社群IG上有32萬人追蹤，今年才25歲的她，身高166公分、體重45公斤，擁有一雙白皙大長腿，加上曾學過芭蕾，柔軟性與舞蹈律動感十足；2024年才靠徵選加入小龍女，成為練習生，並在去年1月正式轉正，如今傳出不續約味全龍，有打算前往韓國發展，未來一舉一動備受粉絲關心。