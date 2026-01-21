我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周媛（如圖）於課堂示範肢體於言，一句「我的身體成了一個X型」成為迷因瘋傳。（圖／翻攝自周媛抖音）

46歲周媛來自長沙、育2子！認了無性婚姻

▲周媛（如圖）曾深陷無性婚姻之中，如今開設諮商課程，傳授經驗及專業知識。（圖／翻攝自周媛抖音）

周老師是誰？近日社群瘋傳一部中國女性商師周媛開講影片，當中魔性台詞、肢體語言掀起風潮，各大社群流遍「我的身體成了一個X型」言論，或是翻拍其畫面，生動又洗腦的影片引發話題，致使周媛的知名度瞬間飆高。現年46歲的周媛，來自中國長沙、有2個孩子，過去情路跌跌撞撞，因與老公無預警進入無性婚姻，進而研究相關，2018年5月周媛成立「黑白顛性商學院」，幫助女性自我成長、掌控魅力與學習身體自主權表達。46歲的周媛來自長沙，2008年於高橋大市場開了美容院，為穩定客源，她時不時與客人話家常，可當周媛熟悉她們之後，才發現許多女性邁入婚姻並不幸福，後來，她和閨密一起調查出7成以上家庭存在無性婚姻，周媛也曾招認，「二胎寶寶出生後，我和先生陷入了無性婚姻的旋渦中」，為此還一度求醫、諮商，努力挽救感情。隨後，周媛赴日本研究親密關係相關理論，探討性文化、性教育及兩性議題，2018年5月，她成立了「黑白顛性商學院」，升格性商教育人士，將國外性文化與肢體表達理念帶入課程，強調透過動作、妝容與眼神，建立女性對自身魅力、慾望與認知的掌握感，以性認知、性魅力、性品味等體驗式課程，讓學員受益，自己也得到解放。周媛之所以人氣暴漲，莫過於先前一段她於課堂分享的影片造成轟動，她在課堂中指導學員透過身體律動、視線交流，營造吸引力，「此刻你再叫我！幹嘛！」、「我只眼神給出去，是不是感覺不一樣，我只眼神給出去，我的身體形成了一個X型」，生動又魔性的模樣超級洗腦，引起網上一波跟拍「靈動眼神」的影片，話題熱門。