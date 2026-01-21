我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳柳時常在社群曬出性感美照。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

去年緋聞未平 再遭拍到BMW男接送

▲柳柳傳出不續約味全龍啦啦隊小龍女的傳聞。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

傳轉往海外發展 韓國論壇點名討論

味全龍回應全文：

味全龍啦啦隊「小龍女」成員柳柳（柳昕妤）近年在職棒、職籃雙棲發展，兼任臺北台新戰神應援團成員，被封為「魅力女神」，人氣一度被看好持續上升，然而近期圈內卻傳出她在味全龍的啦啦隊身分出現變化，甚至被指已進入「約滿不續」狀態，引發球迷與論壇熱烈討論，也讓她的下一步動向備受關注，由於去年有不少韓國砲哥（攝影師）為了柳柳來台灣看球，因此不少粉絲再度討論起她轉往海外發展的可能性。回顧去年，柳柳曾被捲入與已婚富二代的曖昧傳聞，對方還被指已有3名子女，她隨即發聲否認並表態將採取法律行動，風波才逐漸平息，不料事隔不到半年，又遭週刊拍到有BMW男子多次親密接送，並在她住處停留數小時。儘管外界解讀空間不小，但相關畫面再度讓她的私下交友狀況成為話題焦點，也間接影響外界對她工作的聯想。業界傳出，柳柳在啦啦隊內部的評價出現轉折，主因是私下談話內容輾轉傳回球團，導致觀感轉為保留，即便她過去一年在社群經營上的表現亮眼，追蹤人數明顯成長，也曾被認為有機會往李多慧、林襄、Yuri、菲菲等高人氣啦啦隊員的路線靠攏，但最終仍未能化解內部疑慮，傳出在職棒啦啦隊方面未獲續約的結果。事實上，柳柳除了在社群表現成績亮眼外，她在個人經營上也有顯著成績，由於高䠷的身材以及清秀的外型，加上會主動回覆、感謝粉絲們的貼文，因此吸引到不少韓國砲哥，其中不乏訂閱數超過百萬的頻道，會特地飛來台灣拍她。由於柳柳的努力經營，因此她在韓國社群也有極高的討論度，韓國論壇曾以「台灣可愛的啦啦隊」為題討論她的外型與應援影片，不少網友留言讚賞她的舞台表現，甚至其他韓國球迷直言願意為了她飛來台灣，也因此圈內傳出她未來可能評估往韓國發展，拓展演藝或應援版圖，這項傳聞在今（21）日小龍女身分變動的消息曝光後，再度被拿出來討論。針對相關傳聞，味全龍球團向《NOWNEWS今日新聞》回應表示，柳柳在工作態度上始終認真，無論是球場應援或個人合作案，都以積極態度完成任務；考量她目前的工作量與行程安排，球團尊重她的整體職涯規劃，但所有人事異動仍以正式公告為準。至於近期的接送與交友情況，球團也指出每位成員都有私人生活，不會過度干涉，呼籲外界不必過度解讀。隨著新賽季腳步逼近，柳柳是否續留職棒應援舞台，仍待官方進一步說明。柳柳一直都在工作上非常認真不論是啦啦隊應援方面或是個人的工作上總是認真與積極度高的態度來與廠商合作由於柳柳的各方工作量都不小球團也尊重柳柳的規劃與安排但一切資訊都還是以球團最後公告為主至於最近的新聞大家都有友人接送的交友狀況也不太需要過度解讀囉球團也確實都是不過度干涉的立場