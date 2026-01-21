近期劇烈的「地球磁暴」現象發生，預估持續36小時，雖然會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，但世界各地卻也罕見出現許多「極光」，包括美國加州、德國柏林、中國黑龍江等，中央氣象署天文站主任蔡禹明表示，本次磁暴極光最低可以出現在中緯度地區（磁緯度40度），台灣距離「地磁北極（格陵蘭島）較遠」，因此無法在這波磁暴中觀察到極光。

磁暴為什麼會產生極光？

蔡禹明指出，本次地磁暴事件仍在進行中，預計約影響36小時到明（22）日凌晨，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級，當強烈的太陽活動釋放大量高能帶電粒子，這些粒子被地球磁場捕獲後，會沿著磁力線衝入南北極高層大氣，與氣體分子碰撞並激發發光，「能階的不同」就會產生不同顏色的極光。

▲劇烈的「地球磁暴」影響，德國柏林出現罕見的極光現象。（圖／柏林天文站分享）
極光顏色有什麼分別？

針對極光顏色，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群也表示，根據高能帶電粒子撞擊的氣體不同，不同的能量會讓極光主要有紅綠兩色的差異。

🟢綠色：氧原子產生單一綠色譜線，因爲綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。

🔴紅色：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。

🔵藍紫色：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。

🟡黃色、粉色：由上述顏色混合而成。

至於針對極光拍攝技巧方面，陳立群指出，以現階段的手機或單眼相機技術，這波極光爆發，只要使用「無反相機」架在腳架上都很容易拍到，若要採用「固定攝影」，建議選擇大光圈、廣角一點的拍，現在的器材比7、8年前強很多，且在中高緯度國家都看得到，非常值得紀錄。

▲高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光。（圖／中央氣象署提供）
▲陳立群2015年曾和AIT合作，前往加州捕捉極光美景。（圖／陳立群提供）
▲陳立群2015年曾和AIT合作，前往加州捕捉極光美景。（圖／陳立群提供）
