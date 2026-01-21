我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍啦啦隊「小龍女」成員柳柳（柳昕妤），近年以白皙、纖瘦外型與一雙長腿在球迷間累積辨識度，同時也在職籃臺北台新戰神啦啦隊擔任應援成員，被部分球迷稱為「魅力女神」，而她在球場上應援導致骨裂，一度被球迷們封為「跌倒女神」。近期，有傳聞提到柳柳在新賽季將不再與味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女續約，由於其在韓國社群的高討論度，因此不少人開始討論起她前往韓國發展的可能性。柳柳在投入啦啦隊前曾在幼兒園任教舞蹈、擔任芭蕾舞老師，屬於「舞蹈科班轉型」的路線；她也曾在受訪時提到，芭蕾與球場應援的風格差異極大，尤其是較偏帥氣、力度感的舞風與表情管理，需要重新適應，剛進隊時常感覺怎麼練都不夠到位。柳柳在台新戰神應援期間，曾因比賽日踩空摔傷引發討論，2024年相關報導指出，她在應援過程中右腳踝骨裂仍帶傷登場，後續又再度摔倒掛彩，讓球迷替她捏把冷汗，也因此出現「跌倒女神」的稱號。而在跨足職棒、朝「小龍女」目標前進的過程，柳柳曾在一年內瘦下13公斤，靠體態管理與舞台磨合加快轉型節奏，這段期間她也坦言曾有「容貌焦慮」，例如妝容不理想就會影響整場狀態；家人起初因為工作不穩定、又必須在鏡頭前曝光而不支持，但她靠穩定接案與生活安排逐步取得家人理解。真正讓柳柳在場外聲量快速放大的，是一連串緋聞與造謠事件，她曾被指涉入與「已婚富2代」相關的出遊傳聞，並被貼上小三標籤；其後柳柳透過律師發布聲明，強調與對方無特殊關係、不曾單獨出遊，並對散布不實言論者提出加重誹謗等刑事告訴，後續有涉案網友出面稱內容為自導自演並公開道歉，事件才逐步降溫。但柳柳的小三風波剛過，近期又被拍到有BMW男子接送，甚至進入住處停留數小時，引發外界對她私下交友的各種聯想，對此味全龍球團回應外界不必過度解讀，也不會過度干涉成員私生活。在交友話題延燒之際，圈內也傳出柳柳在味全龍啦啦隊的身分可能出現變化，甚至被指處於「約滿不續」狀態，讓球迷與論壇討論她下一步是否仍留在職棒舞台。針對相關傳聞，味全龍對外表示，柳柳工作態度一向認真，無論球場應援或個人合作都積極完成；但考量她目前工作量與行程安排，球團尊重其整體職涯規劃，相關人事仍以正式公告為準。值得注意的是，柳柳在社群經營上吸引不少海外粉絲關注，部分內容亦被轉至韓國論壇討論，甚至出現「為了她飛來台灣拍攝」的說法與貼文，使「赴韓發展」的可能性不時被球迷拿出來延伸。尤其柳柳吸引到的韓國球迷中，其中不乏破百萬訂閱的YouTube頻道，甚至連李珠珢的專屬砲哥（攝影師）也一度為她傾心，因此她在韓國有極高聲量。隨著新賽季逼近，柳柳是否續留職棒應援或把重心放在職籃乃至海外市場，仍有待她本人與球團進一步對外說明。