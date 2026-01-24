（08:46更新 新增延期資訊）延期了！全台熱搜關鍵字「爬101」進入倒數。極限攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定在今（24）日上午 9 點挑戰徒手 Free Solo 爬上 508 公尺高的台北 101。稍早Netflix宣布，這場世紀挑戰因天候不佳，將延到明（25）同樣早上9點再戰。不僅透過 Netflix 直播 全球放送，現場也貼心準備了「免費轉播」大螢幕。本篇精華懶人包為您整理今日觀戰攻略，陪您見證歷史！
🟡沒帳號也能看！101「免費轉播」資訊
如果您沒有 Netflix 會員，信義區現場已為民眾準備了隱藏版福利。
• 轉播時間： 明日上午 09:00 起，預計直播 2 小時。
• 免費看地點： 台北 101 對面公園（信義廣場）。現場已架設大型螢幕，民眾可在此感受群眾歡呼的震撼臨場感。
• 線上即時影像（備案）： YouTube 可搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」。其象山視角正好正對 101 東南面，讀者有機會透過 4K 廣角遠端觀察挑戰進度。（提醒：即時影像可能因高空雲霧或距離較遠而影響清晰度，建議作為備用參考）
🟡今日天氣預報：偏東風成最大危機
根據氣象署天氣預報，台北信義區今日早上9時至11時，降雨機率、相對溼度皆突破80%，天氣狀況明顯有雨，為爬101增添難度與風險，且由於霍諾德選擇挑戰 101 東南面，正好正面迎接今日的偏東南風，這會讓他在通過建築物轉角（稜線）時，面臨更強大的不穩定氣流干擾，高空挑戰依然嚴峻：
• 氣溫與濕度： 15°C - 19°C 降雨機率80%，牆面濕滑風險係數攀升。
• 關鍵風速： 今日吹偏東南風，101 的斗形建築會引發強烈風洞效應。當霍諾德爬至 300 公尺以上高空，強勁側風將考驗他的平衡感，每 1 公分的位移都充滿變數。
🟡現場 4 大卡位點：鎖定「東南面」關鍵視角
本次挑戰主要集中在 101 的東南側外牆（靠近信義路與松智路側），以下是精選的觀戰點：
• 信義廣場（最佳視角、免費看轉播）： 同步觀看大螢幕與實體建築，資訊最完整。
• 微風南山天橋（擋風視角、平視細節）： 為「連結信義威秀與微風南山的松壽路空橋」，擁有絕佳平視角度，最能看清中段階梯的攀爬細節。
• 89 樓101觀景台（最近距離）：台北 101 觀景台提供正常營業，參觀民眾有機會可以近距離觀賞到霍諾德的攀爬過程。不過要注意，霍諾德早上9點開始排，101 觀景台則是 10 點才開始售票，建議買預購或快速通關票，最不容易錯過精彩畫面。
• 象山步道攝影平台： 雖距離較遠，但能捕捉人與 101 高聳建築的懸殊比例，壯闊感無可取代（建議攜帶望遠鏡）。
🟡觀戰重點：爬哪幾處最危險？
看 Netflix直播 時，請鎖定以下驚險指標：
• 斗形外傾處： 約508公尺高的101 每 8 層樓向外傾斜的結構，是重力拉扯最猛烈的地方，也是體力消耗最快的區域。
• 抹粉與呼吸： 若發現霍諾德頻繁使用止滑粉，代表高空風速正帶走手部摩擦力；最後 20 層樓進入尖塔區，將是整場挑戰最驚心動魄的「垂直馬拉松」。
🟡信義區交通管制速看
為確保安全，今日 101 周邊已實施交通管制，請民眾特別注意：
• 管制時間： 07:00 - 11:00。
• 重點路段： 松智路（東側人行道）、信義路（信義廣場旁人行道）封閉。
• YouBike暫停： 管制區內站點 09:00 - 13:00 暫停營運，建議搭乘捷運至「台北101/世貿站」4 號出口步行前往。
🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？
◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）
◾生日：1985年8月17日（40歲）
◾國籍：美國
◾身高：約180公分
◾體重：約73公斤
◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
◾專長：徒手攀岩（Free Solo）
◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
◾身價：媒體估算約數百萬美元
資料來源：Netflix、台北101
