美國批准輝達H200晶片出口中國，但中國海關傳出已攔截該款晶片，並拒絕清關入境，引發市場關注，外媒報導，輝達執行長黃仁勳計劃於本月底前往中國，為了爭取開拓H200晶片重新打入中國市場。《彭博》報導，黃仁勳預計1月底再度訪台並參加30日輝達台灣公司辦的尾牙。知情人士稱，黃仁勳預計也將到訪北京，但目前尚不清楚是否會與中國高層官員會面。黃仁勳的行程仍可能因後續會議的安排而有所變動。黃仁勳這次訪中對於輝達來說正是關鍵時刻，美方正在放寬AI處理器的出口限制，允許輝達在中國銷售H200處理器。然而，中國政府仍在評估要放行多少晶片。報導指出，北京計劃最快在本季批准進口這些產品用於特定用途。彭博引述知情人士表示，基於安全考量，北京當局將禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國營事業使用 H200 晶片。中國政府過去對蘋果裝置及美光（Micron）晶片等外國產品也採取相同的限制措施。黃仁勳預計今天將出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum），屆時他將接受貝萊德集團（BlackRock Inc.）執行長芬克（Larry Fink）的訪談。據了解，中國海關在上週攔截了H200晶片，並拒絕清關入境，而原本預計替H200晶片供貨的相關供應鏈也因此暫停生產，輝達原預估可獲得逾100萬顆來自中國客戶的訂單，供應商更為此最快將在3月加班趕出貨，但如今進度受阻。