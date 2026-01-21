我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃機公司說明工程狀況。（圖／記者朱永強攝）

機場旅客量回流，去年桃機客運量已經恢復到疫情前98％、達到4,779萬人次；桃機第三航廈北廊廳也已經啟用。交通部長陳世凱今（21）視察第三跑道臨時過夜機坪表示，完工後將可容納16架飛機，不僅可為後續第三跑道施工增加彈性，也可在台美關稅談判完成後，增加貨運量調度，提升台美貨物運轉效率。陳世凱表示，今年國籍航空預計引進22架新機；飛機數量增下，桃機現在僅有2個跑道，必須要提升運轉效率、擴大停機空間。臨時過夜機坪可容納16架飛機，一方面可以在第三跑道施工時，預留施工空間、增加調度彈性；同時提供國籍航空防颱時，航機停放需求。陳世凱說，近期台美關稅談判落幕，已經有大量貨物準備從桃機出發運往美國。今年春節桃機不只要面對客運量大的壓力，貨運壓力也相當沈重，因此增加停機空間也可以提升貨運運轉效率。完工後可容納16架飛機，如星宇航空最新型的長程廣體客機。它的啟用對桃園機場整體運作至關重要，一方面是在未來第三跑道施工過程中，需要預留施工空間，這時過夜機坪就能提供必要的調度彈性。臨時過夜機坪預計在1月30日正式啟用，今日試拖為1月6日星宇航空張國煒親自駕駛抵達的國籍航空第一架A350-1000。桃機公司表示，未來過夜停機坪主要會提供星宇航空使用，並非要偏袒特定業者，而是因其既有空間相較其他國籍航空侷限，同時星宇未來會有高達60架飛機，希望提供足夠區域支持其發展。臨時過夜機坪不只是停放飛機「休息」，桃機公司表示，由於國人偏好清晨出發、深夜回程，因此飛機深夜回場後也會利用時間做機務檢查與維修維護，以備隔日早晨的任務。桃機公司指出，國籍航空的長程機隊數量，將超過香港國泰加上港龍的機隊規模，達到113架；過往40年發展，香港機場幾乎是一直壓著桃機，現在桃機已經做到亞太樞紐中心，並且會持續前進。桃機第三跑道計劃經費374.56億元，總面積860公頃，預計119年9月完工。跑滑道設計考量未來運量及機型發展不確定性，設計服務年限提升到30年，同時設計為4000公尺，以因應近年氣溫越來越高，越洋航線滿載時所需要。桃機公司表示，第三跑道工程是「愚公移山」 ，由於靠海邊的地勢較低，需要大量土方，先用第三航廈挖出來的土方等填平，同時把不合適處換土；同時也做埔心溪灌溉改道工程 ，目前第一階段工程進度約66.9%；後續跑道標、東側標將完成發包。