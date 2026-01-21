我是廣告 請繼續往下閱讀

「青年百億海外圓夢基金計畫」培育青年國際行動力

國籍航空響應青年培育 強化國際連結與跨文化能力

三方完成MOU簽署 正式啟動青年海外圓夢新里程

為深化我國青年國際參與，強化海外見習、實習與國際行動能量，教育部今（20）日舉行「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄（MOU）簽署儀式，與中華航空及長榮航空正式建立合作夥伴關係，攜手支持青年拓展國際視野、實踐海外圓夢行動。教育部表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」係政府重要青年政策之一，透過整合政府、企業及民間資源，提供青年多元海外見習、實習、服務及國際交流機會，去(114)年已提供1,463名青年出國圓夢，今年預計將有2,500名出國圓夢機會，協助青年走向世界、連結國際。本次與兩大國籍航空公司合作，象徵公私協力共同培育青年國際行動力的重要里程碑。簽署儀式中，特別邀請曾參與海外見習及蹲點行動的青年代表分享自身經驗與期待。青年邱語安、謝筱瑩表示，透過政府計畫的支持，不僅有機會走出臺灣、深入國際場域學習，也更加確立未來生涯方向，期盼能將海外所學回饋臺灣社會，展現青年世代的國際行動力。教育部次長劉國偉致詞時指出，青年是國家未來的關鍵力量，政府持續透過青年百億海外圓夢基金計畫的資源投入，協助青年克服經濟與資源限制，勇敢走向國際；同時也感謝中華航空與長榮航空長期投入企業社會責任，提供購票優惠及其他特別服務項目，如行李托運、專案方案、彈性機制等支持青年發展與國際交流，成為青年圓夢路上重要的夥伴。中華航空台北分公司馮震宇總經理表示：「華航長期致力於教育扎根、環境共存及文化傳承，將資源回饋社會，實質優化青年教育。本次與教育部合作青年海外圓夢計畫，提供青年搭乘華航班機時的便捷服務，期盼讓青年在啟程追夢的航程上享有更順暢、安心的航空體驗，並鼓勵青年出國交流，擴展視野，創造社會共好。」中華航空將於官網由台灣地區出發之購票系統中，提供參與本計畫青年適用「學生/打工度假獨享優惠案」，協助其順利規劃海外行程。實際優惠內容與適用條件，依中華航空公告為準。長榮航空客運營業本部副總經理王振興表示：「企業的永續發展不僅來自穩健的營運表現，更來自對未來世代的人才培育，長榮航空於2025年投入逾新台幣2.8億元於社會回饋與公益行動。這次與教育部合作推動青年海外圓夢計畫，期盼透過長榮航空綿密的國際航網與Skytrax五星級航空服務，支持青年走向世界、累積國際經驗，並將海外所學轉化為回饋社會的正向力量。非常感謝教育部的支持，讓長榮航空能為促進社會共好盡一份心力。」長榮航空也將視航班營運狀況，提供參與本計畫青年之台灣前往海外所需之航班資訊、購票優惠及其他特別服務項目，如行李托運、專案方案、彈性機制等。在與會貴賓見證下，教育部與中華航空、長榮航空完成合作備忘錄簽署並合影留念，象徵三方正式啟動合作。教育部強調，未來將持續結合企業資源，推動更多元、具深度的青年海外圓夢行動，讓臺灣青年在國際舞臺上發光發熱。