婁峻碩2026 開春就給粉絲超大福利！太太焦凡凡孕期中、就快當爸的他，尺度驚人大解放，受邀參與Calvin Klein合作春節形象大片。他一舉脫掉上衣，僅穿著一件經典開運紅內褲入鏡，大秀精實冰塊腹肌與胸肌，更躍上黑馬展現力與美的視覺張力，也象徵他以「一馬當先」的性感之姿迎接馬年。

▲婁峻碩（如圖）當爸之後大解放，近期拍攝品牌形象照，大秀冰塊肌肉，身穿紅內褲以性感之姿迎接馬年。（圖／Calvin Klein 提供）
魔鬼特訓一個月　老婆焦凡凡化身神隊友

能登上國際時尚版面，婁峻碩坦言既興奮又焦慮，因為從接獲邀約到開拍僅有一個多月準備期。為了不留遺憾，他開啟不可能的任務，開始極致減脂與魔鬼訓練。這段期間，老婆焦凡凡成為最強後盾，化身金牌營養師親自備餐，嚴格把關每一克澱粉與蛋白質。在老婆的愛心助攻下，婁峻碩成功甩肉4公斤，體脂更狂降至人生新低只有12%，讓他感動表示，「雖然減脂痛苦，但吃著老婆準備的飯，心裡真的很溫暖。」

片場隨身帶教練　操肌8小時險虛脫

為了在鏡頭前維持肌肉最飽滿的充血狀態，自我要求極高的婁峻碩竟然使出大絕招，直接把私人教練帶到拍攝現場。在長達8小時的馬拉松式拍攝中，只要導演一喊卡，他就抓緊時間狂練，甚至練到最後肌肉完全沒力、充不起來，連教練都搖頭說不行了。過程艱辛，但他敬業的態度與最終呈現的極致線條，讓現場工作人員讚不絕口。

搶賺奶粉錢　新劇、寶寶同步報到

2026年對婁峻碩來說是豐收的一年，除了拿下國際品牌合作，他主演的懸疑劇《百萬人推理》也將在春節檔期上線。他笑稱這部戲能看到三年前自己還沒當爸前、帶點屁孩感的模樣。而現實生活中，他與焦凡凡將在3月中旬迎來寶寶，為了存夠奶粉錢，他火力全開衝刺事業，預告新專輯與多部戲劇都將陸續登場，要讓粉絲看到更多變的婁峻碩。

