美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）周六（24日）將在Netflix直播節目中挑戰徒手攀爬台北101， 據中央氣象署天氣預報，當天台北101氣溫約16度左右，每爬升100公尺，氣溫約會下降0.6度，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，在偏冷的環境進行高度緊張的極限運動，霍諾德可能會面臨脫水、電解質失衡甚至「失溫」的風險，對身體的負擔會更大。
台北101氣溫約18度 降雨機率約20%
氣象署預報指出，周六當天上午，台北101氣溫約落在16至17度，相對濕度80%，體感氣溫約15度，降雨機率約20%，雖然強烈大陸冷氣團已經減弱，但環境依舊比較濕冷。
強風、低溫雙重夾擊 人體恐失溫、脫水
劉中平指出，由於台北101是摩天大樓，四周沒有遮蔽，因此高處的風力會把汗水迅速吹乾，導致皮膚急速降溫、血管收縮、血液變黏稠，也就是所謂的「風切效應」，加上人體處於高度緊張的情況下，血管收縮程度被放大，對心臟的負荷力是一大考驗。
劉中平說明，戶外極限運動也常導致脫水，進而讓血液變黏稠、電解質失衡，增大心律不整、心血管疾病的風險；此外，通常人類體溫在35度以下就算失溫，特別是霍諾德這次挑戰時，勢必會在中途尋找落點休息，休息過程中身體不再產熱，體溫會掉得更快，都是要注意的地方。
爬101意志力決定成敗 想入坑攀岩先練好身體
劉中平強調，以霍諾德的經驗和資歷來說，氣溫、濕度等肯定都不會是很棘手的阻礙，而是與「意志力」的搏鬥，尤其是濕冷導致四肢冰冷，手腳僵硬、握力變差的情況下，基本上意志力就是決定成敗的最後關鍵。
劉中平也提到，經過這次霍諾德爬101挑戰後，可能會有更多人想參與攀岩運動，提醒民眾，有心律不整、心臟病或相關病史的族群，還是不建議從事；有興趣的人平時也要做好有氧訓練和重量訓練的平衡，最後就是保持放鬆的心情，克服恐懼才能到達頂點。
