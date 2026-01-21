我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基於1 月 20 日起正式推出全新原味蛋撻－超極酥多項限時感謝回饋優惠，活動期間，凡使用手機點餐，不論是外帶、外送、內用或車道，皆可享有個人餐加$1即可加購一顆原味蛋撻–超極酥 ; 同步將首度展開PK APP會員限時限定買一送一，讓消費者第一時間以半價價格品嚐全新酥脆美味 ; 並推出超值限定6入收藏禮盒只要$199、外送單筆滿$800再加碼送一盒蛋撻等優惠回饋。此外，即日起至2月2日期間，肯德基再加碼推出「炸翻2026」優惠活動，多款經典點心及飲品買一送一﹑還有「$99個人激省餐」及「$299歡聚桶」等多元方案，持續提供更多升級驚喜優惠，陪伴大家以實惠價格享受經典美味。全新原味蛋撻－超極酥1 月 20 日正式上市，單顆售價$49，6入禮盒售價$257，同步調整部分套餐價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調 1.7 元。單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。肯德基於年節前夕送上暖心回饋，同步推出四重感謝優惠方案，從個人獨享到多人歡聚，大幅升級有感促銷，讓大家從年節前到開工、開學一路爽吃美味不傷荷包：1 月 20 日起，肯德基推出最強「1元蛋撻」超有感限時感謝優惠，只要使用手機點餐購買指定個人套餐，不論外帶、外送、內用或車道，皆可加 1 元升級多一顆【原味蛋撻－超極酥】，A、B、C、XL 餐通通適用（$89 肯定有雞、脆雞飯套餐除外），讓個人獨享餐瞬間升級，甜蜜滋味加倍、幸福感直接滿載。全新【原味蛋撻–超極酥】即將正式登場，以「全程控溫技術」+「空氣輕酥撻皮層」成就酥脆極致提升。為回饋一路支持的「撻」粉，肯德基同步推出PK雙饗卡APP會員限定優惠：自1月20日起，原味蛋撻–超極酥限時買一送一優惠 ; 同步推出6 入禮盒優惠只需199元，以超值價格一次收藏 6 顆極致酥脆的滿足，無論是飯後甜點、朋友聚會分享，或年節送禮都是絕佳選擇。肯德基也同步為外送族加碼誠意回饋。外送單筆消費滿 $800，即可再加碼送一盒蛋撻，不論是家庭聚餐、朋友相揪或年節歡聚，外送到家一次輕鬆點齊、還能多享受一盒蛋撻，份量直接升級不加價，省時省心、超值加碼一次到位。即日起至 2 月 2 日，肯德基「炸翻2026」優惠限時開跑，三大感謝優惠滿足不同族群需求：熱門點心「買一送一」： 包括 4 塊上校雞塊、雙色轉轉 QQ 球、大份香酥脆薯，以及百事可樂、無糖綠茶、經典冰奶茶等多款人氣點心與飲品全面「買一送一」，直接5 折半價優惠回饋，雙倍享受無負擔。小資首選「$99 激省個人餐」： 最低 52 折起！百元有找即可享有咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞等主食，搭配新品原味蛋撻–超極酥或無糖綠茶的超高 CP 值個人餐選擇，吃得超滿足，是學生與上班族的午晚餐最佳選擇。聚餐必備「$299 歡聚桶」：一次網羅「咔啦脆雞 6 塊 ＋ 原味蛋撻–超極酥 2 顆」，原價 $524，優惠價僅 $299，現省超過 $225。無論朋友聚會或家庭分享，都能以最划算的價格大口吃雞、享用美味。