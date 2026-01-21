我是廣告 請繼續往下閱讀

新莊區新北市議員參選人吳奕萱，今（21）日上午前往新莊四維市場展開掃街拜票行程。台北市議員、同時也是「新莊女兒」的簡舒培重返故鄉相挺，陪同吳奕萱向市場攤商與民眾懇託，高喊「幕僚世代、棒棒強棒」，展現跨縣市的團結氣勢。​此次選戰吳奕萱主打「最年輕但資歷最完整的新人」，與簡舒培同樣出身「幕僚世代」。簡舒培過去從幕僚轉戰民代，問政犀利、服務紮實，備受市民肯定；兩人合體，除地緣情感外，更強調紮實的政治歷練，要將優秀人才推薦給新莊鄉親。​吳奕萱表示，自己投身政治工作已經十年，擔任幕僚時期，簡舒培一直是她非常喜歡、敬仰的女性政治人物代表。現在自己出來參選，希望能多跟簡舒培請益。她說，能獲得簡舒培陪同拜票是她的榮幸，相信鄉親能感受到「幕僚轉戰民代」有這麼優秀的榜樣在前面，自己也一定可以為新莊人提供最優質的服務。​回到從小生長的新莊，簡舒培受到市場鄉親熱烈歡迎。談及為何全力推薦吳奕萱，簡舒培指出，因為吳奕萱擔任幕僚多年，對於議員的服務工作、還有市政的運作其實是「非常非常熟悉」。​簡舒培強調，吳奕萱現在要從幕僚轉戰議員，這份工作對她來講一定是駕輕就熟。她向新莊鄉親喊話，希望能給吳奕萱一個機會，讓幕僚傳承「一棒接一棒，棒棒是強棒」，更掛保證「吳奕萱絕對不會讓新莊失望」。​兩人沿途在四維市場受到鄉親熱情回應，更有支持者特地為吳奕萱送上親筆信，表達祝福。吳奕萱也展現親和力，承諾未來將以最紮實的服務回饋鄉親，延續雙北女力連線的優質口碑，為民進黨在新莊爭取關鍵一席。