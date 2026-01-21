我是廣告 請繼續往下閱讀

運動項目 運動種類 選手 滑冰 花式滑冰（男子） 李宇翔 Li, Yu-Hsiang 滑冰 大道競速滑冰（女子） 陳映竹 Chen, Ying-Chu 滑雪 阿爾卑斯式滑雪（女子） 李玟儀 Lee, Wen-Yi 滑雪 阿爾卑斯式滑雪（男子） 張天將 Chang, Troy Samuel 滑雪 越野滑雪（女子） 余睿 Velicer, Sophia 滑雪 越野滑雪（男子） 李杰翰 Lee, Chieh-Han 雪車 雪車（女子單人） 駕駛手：林欣蓉 Lin, Sin-Rong 雪車 雪車（女子雙人） 駕駛手：林欣蓉 Lin, Sin-Rong推車手：梁宥婕 Liang, Yu-Chieh推車手：林頌恩 Lin, Song-En 雪車 雪車（空架雪車） 彭林煒 Peng, Lin-Wei

征戰2026米蘭冬季奧林匹克運動會，我國代表團名單出爐，運動部洪志昌次長今（21）日說明我國組團參賽情形。本屆舉辦116個競賽項目，我國取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等7種競賽項目共9席、10名選手的冬奧參賽資格，創下自1988年卡加利冬奧以來最大規模的代表團紀錄。其中花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車項目則是我國首度獲得參賽資格項目。本屆冬奧將於115年2月6日至22日於義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，我國代表團共有10位選手、8位教練及19名團本部職員，合計37人。運動部比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，包括從優補助選手國內外移地訓練、國際參賽與專項器材採購經費，減輕選手經濟壓力；訓練期間，國訓中心依選手需求協助安排體能與專項訓練資源，讓選手在國內也能持續精進；另考量選手長期旅外訓練的生活挑戰，運動部與外交部合作，請駐外單位於必要時提供即時協助。由於此次賽事分為四個賽區，運動部重視選手及教練需求，配置更完整的隨隊醫療、防護、物理治療及裝備技師團隊，規劃隨隊醫師1人、運動傷害防護員2人、物理治療師2人及裝備整理師3人，充分支援各運動種類的醫療與後勤需求，讓選手無後顧之憂、全力拚戰。運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現，尤其冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，冬季運動資源有限，但我國選手以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。未來政府將持續強化冬季運動的支持體系，讓更多年輕世代能在國際舞台上為國家爭取榮耀。運動部表示，期勉本屆冬奧選手在賽場全力以赴，展現專注、紀律與韌性，讓世界看見「TEAM TAIWAN」，也請選手安心應戰，國人始終在背後全力支持。