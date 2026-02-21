我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范瑋琪演唱會邀請潘瑋柏合唱〈不得不愛〉，竟直接大翻車。（圖／范范 范瑋琪FB）

經典歌曲〈不得不愛〉是潘瑋柏合作弦子，在2005年收錄於專輯《高手》的歌曲，潘瑋柏的嘻哈唱腔，搭配弦子清透、乾淨的嗓音，無雜質的甜美感，火速讓這首歌爆紅。但其實這首歌的原唱是韓國團體Free Style，該首歌以深沉的韓式饒舌搭配感性的女聲點綴，與清新的台灣版本不同，帶有一種憂鬱的都會感，兩種版本都備受稱讚。但在去年，范瑋琪邀請潘瑋柏登上演唱會，合唱〈不得不愛〉卻大翻車，不只搶拍、就連音準也飄忽不定，遭批是「車禍現場」。韓國嘻哈組合Free Style於2004年發行〈Please Tell Me Why〉，也就是原版的〈不得不愛〉，該首歌曲以深沉的韓式饒舌搭配感性的女聲點綴，帶有一種憂鬱的都會感，隨著當年火紅的網路遊戲《勁舞團》的盛行，在亞洲累積了非常高的人氣。隔年，潘瑋柏將該首歌曲改編成中文版、由林夕作詞，並邀請當時才19歲、還是新人的弦子合唱。弦子以清透、空靈且極具穿透力的嗓音，完美中和了潘瑋柏陽剛的Rap，成功營造出「初戀氛圍」，讓這首歌一舉爆紅，成為KTV的對唱必點曲目，即便過了20年，這首神曲依舊在華語樂迷心中有著無可取代的地位。而在去年6月，范瑋琪在中國佛山開唱，邀請潘瑋柏擔任嘉賓，兩人現場合唱〈不得不愛〉，不料范瑋琪直接大翻車，全程幾乎跟不上原唱弦子的Key，不只在高音部分音準飄忽不定，還幾度在破音邊緣徘徊。一旁的潘瑋柏似乎發現不對勁後，幾度看向范瑋琪，並保持水準的接著唱下去。雖然潘瑋柏表現穩定，但該場表演依然引發大量批評，遭批是「車禍現場」。有粉絲分析弦子與范瑋琪的差異，認為這首歌的關鍵在於女聲必須具備「空氣感」與「清脆律動」。弦子的演繹如同清風，能順著節奏流動，而范瑋琪的的唱腔過於柔弱且節奏感不夠精準，無法撐起這首歌所需的嘻哈律動，再加上這首歌原本音準就高，范瑋琪也因此唱得過於生硬，像是在唱傳統苦情歌，破壞了嘻哈情歌該有的流暢度。