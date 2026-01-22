我是廣告 請繼續往下閱讀

詹子晴手握9副業！投資心法公開

▲愛雅（如圖）創業第一年就回本，現在工廠、行銷都涉略。（圖／中天電視提供）

愛雅餐飲業回本！祕訣靠臉皮厚

▲趙正平（如圖）認為創業時機很重要，自己對品牌經營親力親為。（圖／中天電視提供）

藝人副業不稀奇！藝人詹子晴、愛雅及趙正平登上《綜藝OK啦》暢聊投資副業經驗及心法，詹子晴手頭握有9副業，當中電商平台最為成功，因此賺到一套房，「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高！」愛雅分享成功的祕訣就是臉皮要夠厚，「我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，幫忙的大概佔8、9成，現在工廠、行銷我都懂！」詹子晴目前手中握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業就是電商平台：「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入」，因此賺到一套房，「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」另外，愛雅創業第一年就回本，「剛創業的時候很有信心，因為我們算是素食麻辣鍋料最多的，會做這個品牌是因為我媽很會煲湯，我很想念她的手藝，老公就說要不要研發一個可以傳承媽媽的味道，我們就開始去工廠研究」，成功推出大眾喜愛的口味，打入餐飲市場。3個月後，愛雅副業業績翻了幾10倍，笑說成功的祕訣就是臉皮要夠厚，「我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，幫忙的大概佔8、9成，可是總會有以為關係很好，但他要錢就算了，還會酸你說『找公司專業的來』，從那次之後我就痛下決心，現在工廠、行銷我都懂。」趙正平則認為創業時機很重要，「我做食品真空包是疫情的尾巴，一開始做得還不錯想把市場擴大，結果政府宣布解封，大家都要去外面吃，我當機立判要停損，所以我公司現在面臨轉型。」他也慶幸自己沒有虧本：「因為我一毛都沒拿」，服務之心更盛。趙正平強調，自己對品牌經營親力親為，「一大早食品廠開工，我就跟著師傅調湯頭、監控所有食材，每天10幾個小時」，他還透露自己對員工超好：「員工不管是請假、遲到，我從來沒扣過薪水，上班都是責任制不用打卡，因為我相信他們的能力！」