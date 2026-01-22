我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊凱勛（如圖）遠赴澳洲外景，從墨爾本一路往北300多公里。（圖／公視提供）

莊凱勛兒女躲棉被心碎！認了當爸失職、離開台灣

▲莊凱勛（如圖）因工作無法兼顧家庭，身為父親充滿愧疚。（圖／公視提供）

莊凱勛登上公視人文紀實節目《列車人生》，今（22）日晚間9點播出澳洲尋寶之旅，從墨爾本一路往北300多公里，在穿越時空般的旅程中，莊凱勛不僅勾起深刻童年記憶，更使他重新思考自己與家的連結，「對小孩來講，我好像是一個一直在流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊。」那份心中珍貴的「寶藏」似乎有了著落地。莊凱勛搭上從墨爾本一路往北300多公里的懷舊慢速列車，深入澳洲內陸，當看到復古木質車廂，忍不住驚呼：「好漂亮啊！全都是木構的，像走進時光隧道，很有西部拓荒電影的感覺！」這些從1923年延續至今的古老車廂，瞬間勾起莊凱勛最深刻的童年記憶。莊凱勛回憶起父親北漂辛勤打拚，每逢過年一家五口返鄉的情景：「小時候我們很期待返鄉，像去遠足一樣」，感性地說：「只要進入有歷史性的火車車廂，我就會想到父親那張很複雜的臉，直到我自己當爸爸，才懂那種急迫想歸鄉的感覺。」流露滿滿思鄉之情。莊凱勛也揭露，長年因工作無法兼顧家庭，身為父親的角色，充滿愧疚，「對小孩來講，我好像是個一直流浪的父親，沒辦法每天陪在他們身邊，即使只是去中南部工作一兩週，女兒都會直接爆哭，兒子則是忍著把自己包進棉被裡才哭，他們覺得我是流浪的父親。」這趟遠赴澳洲的旅程，讓莊凱勛重新思考自己與家的連結：「我一直以為是要去尋找陌生的東西、去尋寶，等到整趟旅程結束才發現，那個『寶』一直都在成長過程裡、自己的家中。」深有感觸表示：「我們總想著自己沒有什麼，但好像忘記看到自己擁有的豐富。」