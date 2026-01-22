我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山本太郎過去在《大逃殺》中，飾演手持戰鬥霰彈槍的轉學生川田章吾，獲得優勝後因負傷過重而死。（圖／IMDb）

罹患血液癌症前期 請辭參議員停工

治療以觀察為主 暫不進行化療

曾演出《大逃殺》、《熱力十七歲》與《金田一少年之事件簿》的日本前男星山本太郎，過去以強烈戲劇張力與鮮明形象深植人心，2011年他毅然告別演藝圈，正式踏入政壇，並創立政黨「令和新選組」，成為日本政治圈中風格鮮明的存在。然而，這位給人精力旺盛印象的政治人物，昨（21）日卻親自對外宣布自己罹患血癌，並且宣布請辭參議員工作，直言：「不選擇活下去不行！」山本太郎昨日透過黨內官方YouTube直播坦言，自己被醫師診斷出罹患「多發性骨髓瘤」前期，這是一種惡性的血液癌症，雖然目前仍屬於初期階段，但消息一出仍震撼日本政壇與支持者。他在直播中直言，這並非單純的小病，而是一旦惡化就可能危及生命的疾病，也因此必須正視身體狀況，重新調整人生與工作節奏，不能再像過去一樣忽略健康警訊。面對病情，山本太郎同時宣布辭去參議員職務，並無限期停止政治活動，他語氣沉重地表示，現階段最重要的課題，就是不讓病情繼續惡化：「如果不選擇『活下去』這件事，生命真的有可能被奪走。」這番話顯示出他在理想與現實之間所做出的艱難抉擇，對一向把政治行動視為使命的他而言，暫時離開第一線並不容易，但仍選擇將生命安全擺在最前面。談及後續治療規劃，山本太郎解釋，由於目前仍在前期，醫療團隊並未建議立刻進行化療或侵入性治療，他指出現階段並不存在「做了就能立刻好轉」的治療方式，只能透過定期血液檢查、密切觀察數值變化，一旦出現異常，才會進一步介入，他也坦言現在能做的只有降低身體與精神負擔，避免過度勞累，讓病情維持在可控範圍內。回顧過往，山本太郎直言自己可能因長期過度勉強、承受巨大壓力，才導致健康亮紅燈，他反省過去總認為自己是「心理怪物、體力怪物」，覺得什麼都撐得住，但如今才明白現實中並不存在那樣的人。雖然暫時告別政壇，山本太郎仍向支持者喊話，強調內心並未放棄公共事務：「我心裡是有打算要回來的。」展現出對未來復出的期待，也為這段暫停畫下保留希望的註腳。