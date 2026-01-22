全球極限攀岩界傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本週六（24日）將徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程無繩索與安全裝備，創下攀岩界新紀錄，過程將由Netflix全球直播。不過，攀岩經常需要花費大量體力以及精神，許多人好奇攀岩到一半如廁問題該如何解決？對此，霍諾德透也親自解答表示，攀岩時排泄物必須裝袋、密封後放入水壺隨身攜帶，抵達終點再丟棄，避免污染環境，「不然會引起公憤的」。
霍諾德花快4小時徒手攀登酋長岩！「大便、尿尿怎麼辦？」解答驚人
霍諾德2017年曾攀登3000英尺高的酋長岩，並拍攝紀錄片《赤手登峰》獲得奧斯卡最佳紀錄片，當時他僅花費3小時56分鐘就完成世界壯舉。
而霍諾德曾在GQ Taiwan的YouTube頻道中透露，排泄處理是攀岩倫理中不可忽視的一環。早在1960、1970年代，多日攀岩者曾將排泄物裝入牛皮紙袋後直接丟入山谷，但這樣的行為在現代已被視為極度不負責任，勢必引發公憤。
霍諾德表示，自己在攀登前會準備多個使用過的水壺，若途中有排泄需求，會先將排泄物裝入牛皮紙袋，再以膠帶密封、壓縮成小體積後，塞入水壺中，並吊掛在裝備包下方，全程隨身攜帶。待抵達終點或安全位置後，再統一丟入垃圾桶處理。
他強調，無論是在自然岩壁或人造建築進行攀登，都必須對環境負責，唯有將排泄物全數帶走，才能讓攀岩活動對自然與周遭環境的影響降到最低。
霍諾德24日徒手攀登101！Netflix全程直播 本人曝最難關鍵
霍諾德24日將在台灣挑戰史無前例之舉，徒手攀登高約508公尺、共101層樓的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備。全程攀登過程將由Netflix推出兩小時全球直播特別節目，準時在1月24上午9時播出。
此次挑戰中，霍諾德將沿著由玻璃、鋼構與混凝土組成的建築立面一路向上，攀爬高度達1667英尺，這也是他首次嘗試攀登如此規模的人造摩天大樓，相較過去攀爬天然岩壁，場景與條件皆截然不同，風險與難度倍受討論。
霍諾德坦言，高樓攀登並不比天然岩壁輕鬆，摩天大樓外牆結構雖垂直且具重複性，但身體施力方式與自然岩石完全不同，加上長時間在高空中持續攀爬，肌肉疲勞累積，都是難以預測與控制的關鍵變數。
