病情急轉直下 飼主早已做好心理準備

不忍牠再受苦 全家陪走最後一程

曾在台北街頭掀起討論熱潮的網紅法國鬥牛犬「君根弟弟」，於昨（21）日由飼主親自證實已經離世，牠因穿著招牌紅色小皮鞋、慢步前行的可愛模樣爆紅，不僅成為街頭焦點，也透過網路影片療癒無數人心，飼主在社群平台發文哀悼，直言：「我們再也沒有穿紅鞋的君根了！」一句話讓許多粉絲瞬間鼻酸，消息曝光後，相關貼文迅速湧入大量關心與不捨留言。飼主透露，君根弟弟早在19日就因身體不適就醫，當時已隱約感覺情況不樂觀，開始為最壞結果做心理準備，為了減輕牠的痛苦，家人於隔日租借製氧機，希望能改善呼吸狀況。起初君根弟弟似乎能較穩定地休息，但好轉並未持續太久，隨著時間推移，牠開始出現焦躁、呼吸急促等狀況，讓全家人的心情也跟著沉了下來。飼主在貼文中詳細描述那段難熬的夜晚，君根弟弟整夜待在氧氣罩中，不斷移動、喘息聲愈來愈急促，甚至出現舌頭發紫的情形。飼主坦言，反覆聽見牠喘氣的聲音，讓自己「心痛到無法呼吸」，眼眶濕了又乾，卻始終束手無策。凌晨時分，君根弟弟仍努力撐著，直到飼主嘗試餵水後，牠喝了不少卻隨即癱軟，最終在清晨6點30分左右靜靜離開。飼主多次提到「不忍讓君根弟弟繼續受苦」，並曾輕聲對牠說，如果真的撐不下去，就安心離開，不必牽掛家人，令人動容的是君根選擇在全家6口都在場的時刻離世，彷彿刻意等到大家齊聚，讓每個人都能陪牠走完最後一段路。飼主表示，這樣的告別雖然心碎，卻也讓家人沒有留下太多遺憾。回顧君根的一生，圓胖身形搭配紅鞋的畫面，早已成為許多人心中難忘的街頭風景，飼主在文末感性寫下，感謝君根曾療癒無數人的心，也帶給家人一輩子的幸福回憶，並相信牠如今已不再有病痛，真正獲得自由。消息曝光後，粉絲留言區湧入滿滿祝福與不捨，有人感謝牠曾帶來的陪伴，也有人希望未來能以另一種方式再相遇，紅鞋法鬥的身影，將長留大家心中。