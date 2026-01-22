我是廣告 請繼續往下閱讀

車銀優爆逃漏稅 金額高達200億韓元

南韓男團ASTRO成員車銀優今（22）日爆出涉嫌透過母親名下法人逃漏稅，金額高達200億韓元（約新台幣4.7億元），消息曝光引爆討論。對此，所屬公司Fantagio首度出面回應，強調案件尚未定案，將依法配合相關調查，有韓媒報導指出，國稅廳已通知車銀優追繳超過200億韓元的稅金，並認定其與所屬公司Fantagio之間，另夾有一間由母親崔某成立的A法人，相關收入分別由Fantagio、A法人以及車銀優本人分配，國稅廳認為，該法人並未實際提供任何勞務，屬於空殼公司，實際目的在於分流個人收入。報導進一步指出，國稅廳研判，車銀優與其母親為了降低最高可達45%的個人所得稅負，刻意設立無實體的A法人，藉此適用比個人所得稅率低20%以上的法人稅率，屬於規避稅負的行為；A法人的登記地址位於江華島，遭質疑這是難以被視為從事演藝相關業務的實際營運場所。對此，車銀優公司Fantagio重申，將誠實配合所有相關調查，盡快釐清真相，並表示未來車銀優也會以國民一分子的身分，持續誠實履行報稅與所有法律義務。Fantagio也提到本案的重點，在於車銀優母親所設立的法人，是否屬於實質課稅對象，強調目前未定案，關於法律解釋與適用上的爭議，將依照合法程序積極說明。車銀優已於去年（2025）7月入伍，正在陸軍軍樂隊服役中，並預計於今年推出Netflix新作《超能路人甲》，透過小螢幕跟觀眾、粉絲見面。