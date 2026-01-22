資深媒體人沈春華過去任職新聞主播長達22年時間，在此期間發生過不少尷尬趣事，例如她曾將好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐的名字念成「李奧納多皮卡丘」。昨（21）日沈春華也在臉書自揭黑歷史，上傳一段20多年前她播新聞的畫面，當時她被攝影棚燈泡爆炸的聲音嚇到，在直播時忍不住露出驚慌表情。如今重看該片段，沈春華自嘲：「跟『李奧納多皮卡丘』一樣，都太糗了」。
沈春華直播嚇到摀耳朵 20多年前經典畫面曝光
沈春華昨日在臉書發文，分享一段1分鐘左右的影片，是她20多年前播報新聞的畫面。只見當時沈春華快收工前，攝影棚突然傳出爆炸聲，她嚇到直接縮頭掩耳，反應相當真實。為了緩解尷尬，沈春華當下立刻跟觀眾說明情況，表示是因燈泡燒壞才有爆炸聲，希望沒有嚇到電視前的大家。隨後沈春華也恢復淡定，將新聞收尾後下播。
沈春華自嘲驚嚇反應 跟李奧納多皮卡丘一樣糗
這段播報中的小插曲被保留下來，沈春華笑說：「這個『現場爆炸』畫面，應該是20多年前了，當時把我嚇了好大一跳，在全國觀眾面前縮頭掩耳，跟『李奧納多皮卡丘』一樣，都太糗了！」沈春華也坦言，14年前的1月21日，是她離開播報了22年的主播台的日子，或許也是因為這樣，她才想起當年這段被燈泡嚇到出糗的「黑歷史」。
影片曝光後，粉絲看了則紛紛笑說，「臨危不亂，果然是當家主播」、「當時的主播真的好自然，很漂亮」、「還是一樣的親切、美麗」、「我以前也最愛看沈主播報新聞」。同為新聞主播的陳海茵也現身留言，「好懷念的畫面喔！我也碰過播報時燈泡爆炸、還有納莉颱風、水淹進中天新聞的驚險Live～哈」。
65歲沈春華資歷耀眼！奪下13座金鐘獎
現年65歲的沈春華是台灣電視史上最具指標性的資深主播，主持生涯奪下13座金鐘獎，以專業且親民的形象受封「國民主播」。近年她成功轉型為全方位媒體人，去年開始還主持Podcast節目《老大，不小你到底要怎Young!?》，更發表新書《在歲月裡淘金》分享生命智慧。如今的她積極經營社群與粉絲互動，離開主播台後，在社會上的影響力也絲毫不減。
資料來源：沈春華臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈春華昨日在臉書發文，分享一段1分鐘左右的影片，是她20多年前播報新聞的畫面。只見當時沈春華快收工前，攝影棚突然傳出爆炸聲，她嚇到直接縮頭掩耳，反應相當真實。為了緩解尷尬，沈春華當下立刻跟觀眾說明情況，表示是因燈泡燒壞才有爆炸聲，希望沒有嚇到電視前的大家。隨後沈春華也恢復淡定，將新聞收尾後下播。
這段播報中的小插曲被保留下來，沈春華笑說：「這個『現場爆炸』畫面，應該是20多年前了，當時把我嚇了好大一跳，在全國觀眾面前縮頭掩耳，跟『李奧納多皮卡丘』一樣，都太糗了！」沈春華也坦言，14年前的1月21日，是她離開播報了22年的主播台的日子，或許也是因為這樣，她才想起當年這段被燈泡嚇到出糗的「黑歷史」。
影片曝光後，粉絲看了則紛紛笑說，「臨危不亂，果然是當家主播」、「當時的主播真的好自然，很漂亮」、「還是一樣的親切、美麗」、「我以前也最愛看沈主播報新聞」。同為新聞主播的陳海茵也現身留言，「好懷念的畫面喔！我也碰過播報時燈泡爆炸、還有納莉颱風、水淹進中天新聞的驚險Live～哈」。
現年65歲的沈春華是台灣電視史上最具指標性的資深主播，主持生涯奪下13座金鐘獎，以專業且親民的形象受封「國民主播」。近年她成功轉型為全方位媒體人，去年開始還主持Podcast節目《老大，不小你到底要怎Young!?》，更發表新書《在歲月裡淘金》分享生命智慧。如今的她積極經營社群與粉絲互動，離開主播台後，在社會上的影響力也絲毫不減。