川普再度把地緣政治議題轉化為關稅籌碼，揚言對反對美國掌控格陵蘭的歐洲8國商品加徵10%進口稅，歐盟隨即評估反制選項，美歐貿易戰疑慮迅速升溫。市場關注的不只是短期關稅衝擊，而是兩大成熟消費市場一旦互築壁壘，全球供應鏈可能被迫重新洗牌，外溢效應將一路傳導至亞洲，泰國夾在中間，既怕出口被波及，也想趁亂搶到新訂單與外資。根據《曼谷郵報》報導，美國與歐盟合計仍是全球需求最集中的終端市場，任何一方對外加稅，都不只是雙邊問題。泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）指出，若歐盟商品進入美國受阻，歐洲企業勢必把出口轉向其他市場，價格競爭將隨之加劇；這不僅會影響泰國對歐盟的直接出口，也可能擠壓泰國在第三市場的銷售空間。過去中美貿易戰期間，大量中國商品改道全球市場的經驗，已讓各國對「轉向式傾銷」高度警惕。、就產業面來看，泰國與歐盟供應鏈連結密切的產品首當其衝，包括汽車零組件、電器零件與橡膠製品等，若歐洲需求放緩或價格下探，泰國相關出口恐面臨壓力；另一方面，歐洲購買力一旦受關稅與通膨夾擊，水果、稻米與海鮮等農漁產品的訂單量也可能同步縮水，對以中小企業為主的出口結構形成考驗。然而，泰國券商亞洲證券（ASPS）分析，美歐若互設關稅壁壘，歐洲商品在美國售價上揚、美國商品進入歐洲受限，進口商勢必尋找關稅較低、供應穩定的替代來源。以泰國目前的產能、成本結構與與美歐雙邊關係來看，部分製造業與農產品有機會承接轉單，進一步推升對美、對歐出口比重。此外，地緣政治不確定性升高，也可能改變外資布局方向。市場普遍認為，在中美角力、美歐摩擦同時升溫的背景下，跨國企業更傾向把產線與投資分散至政治風險相對可控的國家。泰國若能維持政策穩定、加快基礎建設與產業升級，並強化與主要市場的制度性連結，將有機會吸引更多外資進駐，扮演「替代製造基地」角色。因此，學者呼籲，泰國不應只被動因應衝擊，而是加速降低長期風險，包括推進與歐盟的自由貿易協定談判，或透過東協機制爭取更有利的市場准入條件，為出口建立制度性防火牆。在大國頻繁把安全、主權與關稅綁在一起的時代，能否提前布局、把不確定性轉化為可接單、可投資的優勢，將決定泰國在下一波供應鏈重組中的位置。