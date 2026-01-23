我是廣告 請繼續往下閱讀

傳奇的誕生！從《赤手登峰》到奧斯卡最佳紀錄片

▲霍諾德曾徒手攀爬高度相當於兩座台北101的「酋長岩」，該紀錄片《赤手登峰》奪奧斯卡最佳紀錄片大獎。（圖／海鵬）

為何挑戰台北101？霍諾德跨越13年的夢想實現

▲台北101董事長賈永婕透露內幕，表示自己上任1個月左右，霍諾德就親自寫信來，誠意表示爬台北101是他的心願。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

挑戰打破歷史紀錄！對決「法國蜘蛛人」速度與技術

全世界都在看！曾在2017年無繩索保護下征服美國酋長岩（El Capitan）、並憑藉紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）紅遍全球的美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於1月24日（週六）上午9點，挑戰徒手攀爬台灣最高地標台北101。Netflix全球同步直播《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），讓觀眾親眼見證這位傳奇人物在508公尺的高空，如何與死神博弈。霍諾德在攀岩界早已是神級人物。2019年，由金國威執導、記錄他挑戰3200英呎單體花崗岩「酋長岩」的紀錄片《赤手登峰》，不僅獲得奧斯卡最佳紀錄片大獎，更在爛番茄影評網獲得99%的極高評價。當時霍諾德僅花費3小時56分鐘就完成這項被視為「登陸月球」等級的體能極限挑戰。他的壯舉不僅在於體能，更在於長達兩年的嚴密推演，將上千個動作拆解並建立肌肉記憶，確保在無繩索的狀態下不容一絲失誤。事實上，霍諾德對台北101的執念由來已久。早在2013年他便曾計畫來台攀爬，但當時因安全措施共識不足而破局。直到去年，現任台北101董事長賈永婕上任後，收到霍諾德親筆信表達強烈心願，強調自己是經過嚴謹評估而非單純玩命，最終才促成這次歷史性的合作。這不僅是霍諾德個人的心願，更是台北101自2004年落成以來，再次成為極限運動的核心焦點。回顧台北101的攀登史，2004年「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）曾耗時4小時登頂，但當時因天候不佳而必須掛繩保護。這次霍諾德明確表示「不願掛繩」，若挑戰成功，他將成為史上首位無繩攀登台北101的第一人。根據國際預測平台Polymarket數據顯示，全球觀眾目前投入96%的資金看好他成功，更有超過36%的人預測他能在1小時15分至1小時30分內迅速登頂，刷新前輩紀錄。