驚人解答：排泄物必須「打包帶走」

▲霍諾德曾徒手攀爬「酋長岩」。（圖／海鵬提供）

攀岩教練：台北101的「竹節設計」是雙面刃

當大眾在驚嘆艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）如何徒手攀爬台北101時，許多人心中的疑問其實很務實，若在長達數小時的攀爬過程中，突然想上廁所該怎麼辦？此外，台北101是由玻璃與鋼構組成的摩天大樓，攀爬難度真的比天然岩壁低嗎？霍諾德在受訪時大方解惑。他強調，攀岩倫理中「對環境負責」至關重要。在攀登前，他會準備多個使用過的水壺，若途中內急，會將排泄物裝入牛皮紙袋密封，再塞入水壺並掛在裝備包下方，全程隨身攜帶，直到抵達終點再處理。他直言：「如果不這樣做會引起公憤的。」這不僅是生理需求，更是對大自然與建築物的極致尊重。專業攀岩教練指出，雖然台北101的玻璃與金屬材質不如天然岩石能吸汗，且手感較滑，但建築物本身的「平台、凹槽、窗框」其實提供了不少穩定的手點。然而，台北101特有的「竹節箱體」設計卻隱藏巨大風險。攀岩教練林佳妤分析，每8層樓向外延伸的「外傾面」是最大關卡。在攀爬外傾面時，攀岩者不能僅靠手力，必須高度依賴核心肌群施力，否則身體極易被往外拉到空中。