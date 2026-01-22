我是廣告 請繼續往下閱讀

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）即將在本週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，近日陸續有許多民眾目擊霍諾德練習畫面，Netflix 將對此進行全球現場直播，節目製作單位高層今日透露準備過程。根據美聯社報導，霍諾德本周六上午，將以其代表性的「徒手獨攀」（free solo）方式，在不使用繩索或防護裝備的情況下進行攀登台北101， Netflix 將對此進行全球現場直播。這座由鋼鐵與玻璃交織打造的摩天大樓，十多年來一直激發著霍諾德。霍諾德坦言，「當你尋找攀登目標時，你會尋找那些獨一無二的東西」，他舉例，就像酋長岩比周圍的一切都更宏偉。霍諾德並非首位攀登這座摩天大樓的人，但他將是第一位在不使用繩索的情況下完成此舉的人。法國攀爬好手「蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）曾在 2004 年攀爬，作為當時世界最高樓開幕的一部分。他耗時近四個小時才完成，幾乎是預期時間的兩倍，過程中他還忍受著肘部傷勢以及風雨的侵襲。台北 101 共有 101 層樓，最困難的部分是中間部分的 64 層樓，即代表101外觀的「竹節箱體」結構，已經訓練數月的霍諾德並不認為這次攀爬會很困難，他已經在建築物上練習過動作。節目製作公司 Plimsoll Productions 的高層史密斯（James Smith）表示，他在與霍諾德初步討論攀爬計畫後，便立即諮詢了安全顧問。史密斯與一家名為 Secret Compass 的影視風險管理公司合作，該公司曾支援過在南極拍攝企鵝，也曾協助「雷神索爾」克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）走過澳洲摩天大樓樓頂延伸出的起重機。史密斯與霍諾德在整個過程中保持溝通，他們在大樓內部佈置了許多攝影師、多個開口和逃生點，並有四名懸掛在繩索上的高空攝影師。史密斯表示，「這些人都認識霍諾德，他們信任他，會在整個攀爬過程中在他身旁。他們會為我們捕捉到驚人的畫面，但他們也在那裡觀察他的狀況，如果發生任何問題，他們可以提供協助。」製作團隊還聘請了專業氣象預報員提供攀登當天的即時資訊。史密斯表示，目前研判當天上午有小機率會飄小雨。如果最終天氣條件惡劣，霍諾德將不會進行攀爬。霍諾德在台灣攀岩界家喻戶曉，許多台灣攀岩好手也很期待這次的挑戰，史密斯表示，「我們正在創造歷史，我認為這些事件必須進行直播並讓大家見證。」然而，聖塔克拉拉大學媒體與新聞倫理主任文森特（Subbu Vincent）認為，需確保霍諾德擁有「退出條款」，且活動的製作過程不會增加他已承擔的風險是非常重要的。文森特認為關鍵措施之一是在直播中使用延遲，以便在發生意外時能立即停止放送，因若發生意外，任何直播畫面都是相當不道德的。另一個擔憂是霍諾德對青少年的影響，他們在觀看攀爬後可能會變得更大膽於冒險行動。