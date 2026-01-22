攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）正準備挑戰一項令全球屏息的壯舉：在無繩索、無降落傘、無安全網保護的情況下，徒手攀爬樓高101層的台北101大樓。這場高達508公尺的生死挑戰，將透過Netflix進行為期兩小時的全球實況轉播。根據《觀察家報》報導，這次攀爬對於霍諾德來說可能算不上風險，他的攀登前輩羅貝爾（Alain Robert）直言滿分10分，最多只有6分。
攀爬難度解析 傳奇前輩評「滿分10分最多6分」
台北101的外型由八個像倒扣水桶的方型結構組成。對於攀爬這座高塔的難度，曾於 2002 年攀登過該建築的法國傳奇「蜘蛛人」羅貝爾給出了出人意料的評價。
羅貝爾擁有一套衡量城市建築攀爬難度的簡易標尺，範圍從1（最簡單）到10（最難）。針對台北101，他認為其難度大約落在「5.5分，最多6分」。羅貝爾表示，雖然地形上並非極度艱辛，但他回憶當年攀爬時大樓仍處於施工狀態，甚至有窗框包著滑溜的乙烯基包裝，且當時天候極差，讓攀爬充滿挑戰。
頂尖心理素質 無懼台北 101 「詛咒」
霍諾德因2018年榮獲奧斯卡金像獎的紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）而聞名全球，當時他徒手征服了約塞米蒂國家公園的酋長岩。在外界看來，這是一場與死神共舞的豪賭，但對霍諾德而言，這更像是一場精密的計算。
面對即將到來的挑戰，霍諾德表現得異常冷靜，甚至表示「我覺得一切都會好起來的」。儘管羅伯特曾形容這座建築「有點被詛咒」，因施工期間曾發生大地震導致吊車墜落及工安意外，但霍諾德顯然不為所動。
身份轉變後的冒險 父親與傳奇的平衡
如今的霍諾德已是兩個年幼女兒的父親，且擁有穩定的家庭生活與播客事業。許多人質疑，為何一位有家室的人仍要冒此風險？然而，對於這位被視為「無懼機器」的攀岩者來說，他追求的是極致的完美與自我實現，而非外界定義的「風險」。
這場挑戰被比擬為1974年Philippe Petit在紐約雙子星大樓間的走鋼索表演，屆時數百萬觀眾將目睹霍諾德如何在沒有任何安全裝置的情況下，在台北的天際線書寫新的傳奇。
消息來源：觀察家報
