▲克里斯諾斯（如圖）近日發了圖文，被網友留言問是不是不爽《慾望城市》的舊搭檔莎拉潔西卡派克？他坦白回答：「是的。」（圖／摘自 IG@chrisnothofficial）

▲莎拉潔西卡派克月初獲得金球獎主辦單位頒發的電視類傑出成就特別獎。（圖／美聯社／達志影像）

大尺度女性喜劇經典《慾望城市》竟又冒出新的風波！「大人物」克里斯諾斯在podcast節目上怒嗆戲裡的另一半「凱莉」莎拉潔西卡派克不是朋友，原因在他2021年被控性騷擾，莎拉沒有聽過他這邊的說法，立刻和其他2位女主角發聯合聲明、支持那些控訴他的女性藉機自保，氣得他直呼：「很明顯我們不再是朋友了。」過去在《慾望城市》影集、兩集電影版與番外篇《慾望城市：華麗下半場》之中，大人物與凱莉都被塑造成是彼此命定的另一半，克里斯諾斯和莎拉潔西卡派克也因為連演多年感情對手戲，戲外交情一度像家人一樣好，而在莎拉潔西卡派克與扮演肉食女的金凱特蘿鬧不和的糾紛中，克里斯也始終站在挺莎拉的一方，沒想到自己一出事，對方立刻忙著撇清，也不給他解釋的機會。那時克里斯剛在《慾望城市：華麗下半場》第一季被編劇賜死，觀眾不敢相信凱莉竟然當了寡婦，許多死忠粉絲在社群網站上發文哀悼「大人物」，結果引出好幾位女性控訴過去遭到克里斯諾斯性騷擾，或是被他藉機性侵得逞，但克里斯始終否認，也很不滿莎拉潔西卡派克不先聽他的解釋就發了聲明打他一槍。克里斯諾斯很堅持如果情況顛倒過來，自己一定會聽聽看莎拉潔卡派克怎麼說，再決定要怎麼應對，他諷刺莎拉的聲明：「基本上就是品牌的危機處理而已，實在讓人失望。這就是個比好萊塢更好萊塢的故事，妳已經認識我這麼多年了，打個電話給我，我可以告訴妳真正的狀況，妳連打都不打。」月初莎拉潔西卡派克還獲得金球獎在電視類的傑出貢獻特別獎「卡洛柏奈特獎」，大多數人想到她在小螢幕上的成就，一定會馬上想到《慾望城市》，稍後沒多久，克里斯諾斯就發了在健身的圖文寫道：「去他的新年，來吧。」有網友留言回道：「你的意思是去他的莎拉潔西卡派克和她的獎，對嗎？」克里斯回應道：「對。」完全不掩飾心裡的不滿。