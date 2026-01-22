我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯漢斯沃人紅戲約不斷，常為了工作沒辦法待在澳洲的家中陪伴妻兒。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里斯漢斯沃（又）與艾兒莎巴塔奇（左）都是演員，各自有戲要拍時，就不能聚在一起，分隔兩地變成常態，也影響婚姻。（圖／美聯社／達志影像）

漫威英雄片中的「雷神索爾」克里斯漢斯沃，曾經為了身體健康、暫停吃重的工作量，後來又開始戲一部接一部的拍，與同樣身為演員的老婆—《玩命關頭》系列女星艾兒莎巴塔奇聚少離多，老被傳婚姻將要不保。近日他曾被注意到手上未戴婚戒，婚變傳聞更是甚囂塵上，兩人各自忙著拚事業之餘，似乎真的很難有力氣再去經營家庭生活。根據歐美八卦報導，克里斯努力接戲，造成幾乎沒辦法待在澳洲的家裡，陪著老婆和小孩，多數的時間是艾兒莎主要在家看著孩子們，而當她也有片子要離開澳洲拍攝，再換克里斯回來，但彼此就錯開、碰不太到面，久而久之，變得越來越疏遠，感情也急速降溫。原本在澳洲都不算是特別有名A咖紅星的克里斯漢斯沃，因為主演了漫威英雄片《雷神索爾》以及《復仇者聯盟》系列，成為國際際知名紅星，卻也因片約如雪片飛來，造成事業和家庭難以兼顧尷尬局面。相較於他，艾兒莎接戲比較沒那麼頻密，會和克里斯溝通彼此的工作時間表，可是這讓他們變得像是共同照顧小孩的家長，多過彼此是一對夫妻的感覺。雪上加霜的是，兩人各自在不同地方生活，漸漸變成常態、而非例外，夫妻感情很難不受到影響，當感覺淡了，就只剩下為了孩子們繼續硬撐，婚姻很容易說破裂就破裂，而過去他們就三不五時被這樣唱衰，沒想到克里斯中途都放慢過接戲的腳步，還是沒辦法杜絕這樣的傳聞。更有稱克里斯碰到這種難以解決的問題，趕快去請教被他視為「好萊塢好大哥」的麥特戴蒙，因為麥特也曾經跟妻子有過類似的婚姻低潮，也是曾經一度摘掉婚戒、差點就在離婚的邊緣，但在去接受婚姻諮詢與治療後，現在和好如初，麥特也建議克里斯不妨和艾兒莎考慮一下嘗試看看。