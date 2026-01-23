我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼周媛主帳號「黑白顛周媛」被平台方永久封殺。（圖／翻攝自周媛抖音、梨視頻微博）

自封「中國性商教母」的網紅講師周媛，近來以線下授課時浮誇的肢體的動作，搭配「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞爆紅，成為網路迷因，據悉，她開設的提升女性魅力等課程，學員超過萬人，至今官方商城中的收入已經超過2400萬人民幣（約1.09億元台幣），22日疑似樹大招風被人檢舉教學具迷惑性及內容低俗等，目前帳號已經遭永久停權。近50歲的周媛外貌保養得宜、舉手投足妖嬈迷人，風韻猶存，她長期開設教授「如何提升女性魅力和親密關係」、「伴侶的四大需求」、「反PUA心理學」等課程，其中不乏觸及性方面的話題，官網還販售情趣用品、醫美療程，因此被網友抨擊是「小三培訓班」、「物化女性、討好男性」、「內容具有煽動性、迷惑性且顛覆三官及傷風敗俗」。果然，周媛的抖音主帳號「黑白顛周媛」22日被平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久封禁，對此，網友一片叫好，「騙錢的招數千奇百怪」、「現階段女性的知識付費太好賺了」、「10年前我也參加過這樣的課程，怎麼現在還有！」據陸媒《極目新聞》調查，周媛旗下的「黑白顛性商學苑」已經運作多年，課程等級劃分精細，基礎線上課一堂約新台幣4500元、教授肢體動作的實體課程一堂約2.2萬元。另外，還有高階的導師班，價格區間在13萬元至40萬元不等。報導指出，學院工作人員透露，線下參加過的學員已累計超過上萬人，初估撈金2400萬人民幣（約1.09億元台幣），最引發爭議的是40萬元的頂級課程，除了傳授技巧，還綑綁了醫美資源與「30%課程分潤」的直銷模式，讓學員在繳費後還能成為分銷商。這種將消費者直接轉化為賺錢工具的手法，被外界狠批為「完美收割機」。