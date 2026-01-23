全球極限運動大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）上午 9 點挑戰「無繩索」徒手攀登台北 101。面對 508 公尺的高空生死戰，大眾最關心的是：他難道不害怕嗎？除了醫學證實其大腦構造異於常人，霍諾德也親自揭曉支撐他挑戰極限的「2 大底氣」。
醫學揭秘：他的「杏仁核」真的不反應？
科學家曾對霍諾德的大腦進行 fMRI 掃描，發現 霍諾德 杏仁核（大腦恐懼中心）在面對極限威脅時幾乎沒有反應，這讓他能保持絕對冷靜。然而，霍諾德在接受外媒《GoodBETA》專訪時強調，生理條件僅是基礎，更重要的是「萬全準備」。他表示，當所有變因都受控時，恐懼感自然會消失。
底氣一：台北 101 獨有的「露台保命符」
許多人擔憂失足即墜地，但霍諾德實地勘查後表示，台北 101 的斗拱結構其實是極佳的安全屏障。這就是他心中的第一大底氣：101 露台 保命符。
由於 101 每 8 層樓就設有一個節點露台，這讓攀爬過程並非「一墜到底」，而是由多個 8 層樓的挑戰組成。霍諾德直言，這些露台增加了緩衝機率與心理安全感，「這讓 101 比起平滑的摩天大樓更適合徒手獨攀。」
底氣二：特製橡膠！亮黃色戰鞋成救命關鍵
第二個底氣則來自於腳下的裝備。針對 101 的玻璃與金屬塗層，霍諾德 戰鞋 品牌 義大利傳奇廠商 La Sportiva 為他量身打造了特製版 TC Pro。霍諾德透露，看到這抹鮮豔的黃色穩穩吸附在牆面，是他最安定的力量，這雙鞋更換了抓地力極強的特殊軟橡膠，專為應對台北的高溫與濕度。
【裝備小知識】大師同款鞋台灣買得到嗎？
想要擁有大師級的抓地力？這雙 La Sportiva TC Pro 在台灣專業戶外通路（如登山友、台北百岳等）皆有販售。
• 售價資訊： 台灣定價約在 NT$6800 - $7500 元之間。
• 專業密技： 運動部曾在 IG 分享，攀岩高手都會穿比實際尺寸再小一兩號的岩鞋。這種「折骨式」穿法能讓腳掌力量集中於趾尖，雖然穿起來極其疼痛，卻是維持 500 公尺高空穩定的必要代價。
全球直播：5 分鐘延遲確保「最後防線」
這場舉世矚目的 Alex Honnold 101 直播 將由 Netflix 全球零時差同步。為了應對突發狀況，轉播特別設置了 101 攀爬 意外 延遲 機制。主辦方強調，這不僅是技術考量，更是對極限運動風險的最高層級管控。明天上午，全世界將共同屏息，見證這位傳奇如何用他的 2 大底氣，在台北天際線寫下歷史。
資料來源：運動部、La Sportiva
