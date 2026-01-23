我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨日前傳出今年將發放停發多年的年終獎金，金額最高有半個月薪資。民進黨、民眾黨部分，年終獎金則傳出會維持1.5個月。綠營祕書長徐國勇今（23）日透露，會維持所有黨務工作人員的最大利益，也會想辦法讓每一個人在尾牙上都有一個能夠滿意的紅包。藍營過去由於黨庫拮据，幾度停辦尾牙活動，直到2023年才恢復尾牙和抽獎，雖然會有禮券，但年終獎金迄今也已停發9年之久。不過，今年藍營傳出有望發放年終給黨工，金額最高會到半個月薪資。對此，國民黨副主席兼祕書長李乾龍日前證實，將按照黨工薪資的三分之一到二分之一的比例發放，這也是國民黨自2016年以來，睽違9年首度恢復發放年終獎金。徐國勇今受訪則透露，會維持原來的比例，目前財務部還沒有把公文送過去，大家如果有聽到消息的話，應該就是正確的。公文最後還是要他簽，不過目前還沒有看到。徐國勇強調，會維持所有黨務工作人員最大利益，也會想辦法，尾牙讓大家有一個好好的抽獎紅包，會讓每一個人都能夠滿意的紅包，應該是相當滿意的一個紅包，每一個人都有，全部都有。除了藍綠，民眾黨主席黃國昌日前表示，過去這一年所有的黨公職都非常非常的辛苦，所以去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少。