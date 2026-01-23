我是廣告 請繼續往下閱讀

2018年奧斯卡金像獎最佳紀錄片《赤手登峰》的主角、美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）24日將挑戰攀登台北101大樓，在完全沒有繩索保護的情況下，徒手攀登508公尺高的101，且由Netflix全程轉播。台灣知名登山攝影師雪羊說，這起事件近日在網路上引發「巨大討論」，甚至「連老婆搭公車都可以聽到路人在聊」，顯示這類世界級冒險行動，已成功突破原本的同溫層，在社會大眾間擴散。不過，雪羊也指出，在高度關注的同時，社會上仍出現大量擔心與質疑的聲音，包括「真的不綁繩子？那掉下來怎麼辦？」以及「為什麼要去玩命？有人模仿怎麼辦？」他直言，這類負面情緒與質疑「自古以來一直在華人世界之中」，往往成為阻礙冒險者的無形壓力，讓人們在嘗試極限、面對挑戰前，必須先承受來自周遭的否定。雪羊強調，從理性角度來看，「世界最頂尖的串流平台都敢全程直播了」，外界其實無須由「對攀岩一無所知的路人」替Alex擔心；至於「怕有人模仿」的疑慮，他也引用Alex過往訪談指出，相關申請門檻「超級困難」，並非輕易可複製。雪羊進一步表示，華人社會長期以來習慣先詢問「失敗的代價」，卻較少討論「如何做好風險管理」，或「他付出了多少努力才做到」，導致許多年輕人的冒險精神「胎死腹中」，被恐懼束縛而裹足不前。他坦言，自己無意探究這種文化如何形成，只希望透過這次行動，讓「欣賞冒險」的價值被更多人看見，並期待在年輕人口逐漸減少的台灣，能誕生更多「勇於冒險的人們」，持續引領這座島嶼向前。