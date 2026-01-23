根據麥當勞APP，「買一送一」今（23）日起連續3天寒假優惠開吃，大薯、勁辣香雞翅、中杯飲品都買一送一、麥克雞塊買6送6！麥當勞表示，香草奶昔、草莓奶昔「長期供應」不怕缺貨，12家奶昔限定店開放自助點餐機與得來速點餐。漢堡王表示，下殺58折「馬上吃堡優惠券」加碼，6大套餐一次整理，月底省錢也能吃好飽。
麥當勞：大薯買一送一、雞塊買6送6！寒假優惠加碼 本周10大優惠券一覽
麥當勞表示，寒假優惠加碼「買一送一」！本周APP全球版門市限定共10大優惠券。
◾️1月23日至1月25日連續3天：
單點「大薯買一送一」，
單點「6塊原味麥克雞塊買一送一」、相當於「雞塊買6送6」，
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一」，
單點「38元中杯飲品買一送一」。
◾️即日起至1月25日，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列（含蕈菇系列）「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
買指定超值全餐「免費送蘋果派」、
買指定超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
麥當勞：奶昔常態供應！12家限定店開放自助點餐機與得來速點餐
麥當勞奶昔常態供應不怕缺貨了，麥當勞表示，即日起想喝奶昔，12家奶昔限定店開放「自助點餐機」和「得來速」點餐全面解鎖。
12間奶昔限定店長期供應：台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。
漢堡王：58折「馬上吃堡優惠券」加碼爽吃6大套餐！
漢堡王表示，新春加碼「馬上吃堡優惠券」，即日起至2月9日，下殺58折起爽吃6大套餐。推薦小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡，「經典漢堡6選1搭配4塊雞塊＋小薯條＋中飲料」四件組單人套餐129元起；而且官網消費單筆滿299元、399元還送滿額禮。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
資料來源：麥當勞、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，寒假優惠加碼「買一送一」！本周APP全球版門市限定共10大優惠券。
◾️1月23日至1月25日連續3天：
單點「大薯買一送一」，
單點「6塊原味麥克雞塊買一送一」、相當於「雞塊買6送6」，
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一」，
單點「38元中杯飲品買一送一」。
◾️即日起至1月25日，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列（含蕈菇系列）「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
買指定超值全餐「免費送蘋果派」、
買指定超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
麥當勞奶昔常態供應不怕缺貨了，麥當勞表示，即日起想喝奶昔，12家奶昔限定店開放「自助點餐機」和「得來速」點餐全面解鎖。
12間奶昔限定店長期供應：台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。
漢堡王表示，新春加碼「馬上吃堡優惠券」，即日起至2月9日，下殺58折起爽吃6大套餐。推薦小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡，「經典漢堡6選1搭配4塊雞塊＋小薯條＋中飲料」四件組單人套餐129元起；而且官網消費單筆滿299元、399元還送滿額禮。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。