我是廣告 請繼續往下閱讀

中央政府總預算陷入僵局，立法院藍白黨團將於今天提案，先通過新興預算718億。台中市長盧秀燕今（23）日受訪時喊話政院「預算不要嫌少，有錢可用更重要！」既然立法院有誠意，希望行政院趕快接受，讓預算上路照顧全國百姓，且700多億不是小數目，尤其裡面有全國民眾交通補助的TPASS預算，要趕快下放到地方。立法院藍白黨團上週五在院會提案，根據《預算法》第54條，讓TPASS通勤月票等38項、718億元攸關民生急迫使用的新興計畫預算，在立法院同意下可先動支。相關提案今（23）日將於院會提出，外界好奇民進黨態度，若民進黨堅持一個月冷凍期，預算要到下會期才會同意動支。台中市長盧秀燕上午出席大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，活動後受訪時被問及718億新興預算，她主動喊話賴政府，指700多億不是小數目，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」！盧秀燕說，立法院提出的700多億新興預算，包括民眾關心的TPASS交通補助經費、社會扶助、社會弱勢照顧、教育，交通等等，700多億不是小數目，既然立法院有誠意通過預算，希望行政院趕快接受，讓預算趕快上路，並下放到地方照顧全國百姓。