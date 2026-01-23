我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市龍井區日前發生電梯受困驚魂記！當天上午一名許姓女子獨自前往新屋打掃，不料遭遇電梯故障，受困於空無一人的新社區中，在緊急通報鈕失效、手機又遺留在電梯外的雙重絕境下，許女機警利用耳朵上戴著的藍牙耳機（AirPods），成功連動門外手機報警求援。警方獲報後與維修人員展開救援，兩名員警頂著重裝衝上頂樓，最終順利協助女子平安脫困，化解危機。事發在上午10時許，一名39歲許姓女子，隻身一人前往龍井區一棟新屋打掃，卻在搭乘電梯下樓時遇到機器故障，當時電梯內的緊急通報鈕完全失效，雪上加霜的是，她的手機正巧放在電梯外的地板上，加上該社區多為尚未入住的空戶，即便她大聲呼救也遲遲等不到回應，就在陷入孤立無援的焦慮之際，許女意外發現自己耳朵上還戴著藍牙耳機 AirPods，她靈機一動嘗試透過耳機連上置於門外的手機，並成功撥通110報案與電梯維修公司電話。台中市警方獲報後，隨即聯繫鎖匠並火速趕赴現場。抵達後，電梯工程師先在一樓敲擊電梯門試圖與許女對話，隱約聽到她回應聲從頂樓方向傳來。為了爭取救援時效，2名員警全然不顧身上沉重的執勤裝備，直接徒步衝上4樓頂層確認具體受困位置，最終在工程師快速排除故障後，成功開啟電梯門讓許女平安脫困。針對這起意外的原因調查顯示，該部電梯疑似因先前曾發生斷電情況，導致主機板出現異常故障，加上屋主尚未正式搬入，尚未針對電梯設備安排定期的安全檢修，在缺乏維護的情況下才引發這場驚魂記。