「我不想成為一位幸運的攀登者，我想成為一位偉大的攀登者。」

▲美國攀岩家霍諾德成功徒手攀岩攻頂約2座台北101高度的「酋長岩」，至今還未有人突破紀錄。（圖／海鵬）

「關鍵問題不在於如何無懼地攀登，那是不可能的，而是在恐懼悄悄滲入你的神經末梢時，你該如何應對它。」

▲霍諾德大腦的「杏仁核」對恐懼幾乎沒有反應，讓他可在恐懼之下保持冷靜。（圖／Netflix提供）

「徒手攀登絕對不是為了追求腎上腺素飆升，更像是一種冥想，平靜而放鬆，非常寧靜。」

「對我來說，冒險就是嘗試一些事情，而不知道結果會如何。就是走出去。」

▲台北101董事長賈永婕透露，自己上任約1個月，就收到霍諾德親筆信，表示一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

「我認為這很安全，這是透過準備、訓練與彩排來達到的安全。」

霍諾德攀登101直播資訊