（更新時間1/24 09:15，新增延期資訊）極限攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24）日上午9點挑戰徒手攀登台北101，不過因台北天氣影響，將延後至明（25）日上午9點，整個過程將透過Netflix全球轉播，吸引眾人關注。2017年，霍諾德在沒有繩索、任何安全保護裝備的情況下，徒手登上優勝美地國家公園3000英尺（約914.4公尺）高的酋長岩，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，更一舉奪得奧斯卡最佳紀錄片獎，霍諾德在許多訪問中也留下不少名言金句，《NOWNEWS》也整理了霍諾德5句名言，讓讀者一文了解。
「我不想成為一位幸運的攀登者，我想成為一位偉大的攀登者。」
2017年，霍諾德挑戰攀登美國優勝美地國家公園3000英尺（約914.4公尺）高的酋長岩，而且還是從來沒有人挑戰成功的「徒手攀登（Free Solo）」，不使用繩索、安全設施，只憑藉一袋止滑粉、攀岩鞋，就征服這座花崗岩，霍諾德在攀登過程中，每一步、每一抓，甚至是每一個呼吸都不能出差錯，一般來說，攀登酋長岩需要耗費3到5日，中途要在岩壁上餐風露宿，而霍諾德只花了3小時56分鐘，一舉成為攀岩界傳奇，至今還未有人突破霍諾德徒手攀登紀錄。
「關鍵問題不在於如何無懼地攀登，那是不可能的，而是在恐懼悄悄滲入你的神經末梢時，你該如何應對它。」
赤手攀岩是世界十大危險運動之一，霍諾德攀登酋長岩過程，若是稍有閃失，墜落萬丈深淵，迎接霍諾德的就是死亡，許多人觀看紀錄片《赤手登峰》時，也會跟著緊張得手腳冒汗，而霍諾德透過成千上萬次練習，讓攀岩成為肌肉記憶，加上長時間研究路線，讓他登上人類巔峰。還有醫學檢測發現，霍諾德大腦的「杏仁核」對恐懼幾乎沒有反應，讓他可在恐懼之下保持冷靜。
「徒手攀登絕對不是為了追求腎上腺素飆升，更像是一種冥想，平靜而放鬆，非常寧靜。」
徒手攀登讓人感到緊張刺激、心跳加速，但霍諾德認為，徒手攀登不是追求腎上腺素飆升，其過程更像是一種冥想，心情平靜且放鬆，霍諾德在攀登前會經過大量練習，在攀登時他會進入「心流」狀態，在攀登過程中減少過度思考，以及情緒影響。
「對我來說，冒險就是嘗試一些事情，而不知道結果會如何。就是走出去。」
霍諾德在2013年就曾來台北101場勘，不過當年因為安全疑慮及相關協調沒有結果，攀登計劃只能暫時取消，直到台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信，信中霍諾德誠懇表示，自己有一對雙胞胎女兒，家庭生活美滿，強調自己已經做好妥善的攀登計劃，絕對不是來玩命的，他比任何人更重視安全和活著回家，才讓賈永婕點頭答應，促成這樁冒險。
「我認為這很安全，這是透過準備、訓練與彩排來達到的安全。」
在和《CNN》的訪談中，霍諾德談到，要讓攀登過程中更加安全，最重要的就是反覆練習，霍諾德在攀登台北101前，做過詳盡的分析，並反覆練習，讓身體肌肉熟悉攀登動作，他也認為攀登台北101很安全。
霍諾德攀登101直播資訊
時間：2026年1月25日（周日）上午9點
直播平台網址：Netflix全球獨家直播《赤手獨攀台北101：直播》https://www.netflix.com/title/81987107（需有會員）
預計攀登時間：約2小時
