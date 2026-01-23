我是廣告 請繼續往下閱讀

中島美嘉發行新專輯 5月16日、17日台北開唱

▲中島美嘉台北演唱會座位、票價圖。（圖／G-MUSIC、和協整合行銷）

日本樂壇女神中島美嘉繼日前公布將於5月16日、17日首度唱進台北流行音樂中心後，隨著全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》即將發行，本次亞洲巡迴演唱會也有望加入新作概念，打造更貼近聲音本質的現場演出。備受歌迷關注的演唱會售票資訊同步公開，「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」台北站門票票價為5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等6種，2月6日上午11點於年代售票系統全面啟售。中島美嘉將於1月28日推出第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》，新作以音樂劇世界觀為核心，推出由「Matinee盤」與「Soirée盤」構成的雙CD作品，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。其中，「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象；「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。日前公開的專輯封面，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，也呼應作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。配合新專輯推出，中島美嘉也將展開亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」，台北站門票票價為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等6種，售票日為 2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣，更多詳情請密切鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。